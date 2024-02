China volta em alta, feriado nos EUA e prévia do PIB do Brasil: 3 assuntos que movem o mercado

As bolsas internacionais operam sem uma direção definida na manhã desta segunda-feira, 19, com os principais índices de ações próximos da máxima histórica. Na Europa, os investidores interromperam o rali para as bolsas após o Stoxx 600 bater o maior patamar desde janeiro de 2021.

Feriado nos EUA

O pregão desta segunda tende a ter menor liquidez, sem os americanos, que celebram o feriado do Dia do Presidente. Índices futuros de Nova York oscilam perto da estabilidade, mas não haverá pregão à vista.

China volta em alta

Já a China, que esteve parada por uma semana em razão do Ano Novo Lunar, retomou as negociações em alta nesta madrugada. O principal índice de ações chinês, o Shangai Composite subiu 1,56%, com expectativas de que o consumo tenha aumentado durante o feriadão chinês.

Prévia do PIB

No Brasil, investidores se preparam para uma semana recheada de balanços corporativos. Entre os mais esperados estão os resultados da Vale e Weg.

Mas, na manhã desta segunda, as atenções deverão estar com os números do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de dezembro. O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. A expectativa para o IBC-Br de hoje é de uma alta de 0,75%.

O Focus, tradicionalmente divulgado no início da semana, terá divulgação adiada.