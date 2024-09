Muitas pessoas se perguntam quanto rende uma quantia significativa, como R$ 1 milhão, se for aplicada na poupança. Com a taxa Selic agora em 10,75% depois do aumento feito pelo Banco Central, vamos calcular o rendimento diário desse valor na poupança e fazer uma comparação com outros tipos de investimentos.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança tem seu rendimento atrelado à taxa Selic. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, como no cenário atual, a poupança rende 0,5% ao mês, mais a variação da Taxa Referencial (TR), que atualmente está zerada. Isso significa que, com a Selic em 10,75%, o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês.

Agora, para calcular o rendimento diário, vamos dividir o rendimento mensal pela média de dias úteis do mês.

Cálculo do rendimento diário na poupança

Se a poupança rende 0,5% ao mês, podemos aplicar esse percentual sobre o valor de R$ 1 milhão:

R$ 1.000.000 * 0,005 = R$ 5.000 por mês

Para chegar ao valor diário, dividimos esse rendimento pelos 30 dias do mês:

R$ 5.000 / 30 = R$ 166,67 por dia

Assim, o rendimento diário de R$ 1 milhão na poupança seria de aproximadamente R$ 166,67.

Comparação com outros investimentos

Agora que sabemos quanto rende R$ 1 milhão na poupança, vamos comparar esse rendimento com outros investimentos de renda fixa.

Tesouro Selic

O Tesouro Selic é uma das alternativas mais conservadoras e seguras do mercado. Ele rende 100% da taxa Selic, sem risco de perda de capital. Com a Selic a 10,75%, o rendimento seria de aproximadamente:

R$ 1.000.000 * (10,75% / 365) = R$ 294,52 por dia

O rendimento do Tesouro Selic é bem superior ao da poupança, chegando a quase o dobro no cálculo diário.

CDB com 100% do CDI

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) que acompanha 100% do CDI, que geralmente está alinhado com a Selic, também é uma boa opção. Com a Selic a 10,75%, o rendimento diário seria próximo ao do Tesouro Selic:

R$ 1.000.000 * (10,75% / 365) = R$ 294,52 por dia

Assim como o Tesouro Selic, o CDB rende bem mais que a poupança.

Por que você deve saber sobre isso

Com a Selic a 10,75%, R$ 1 milhão aplicado na poupança renderia cerca de R$ 166,67 por dia. No entanto, se você aplicar o mesmo valor em alternativas de renda fixa, como o Tesouro Selic ou um CDB de 100% do CDI, o rendimento diário seria de aproximadamente R$ 294,52, quase o dobro do rendimento da poupança.

Por isso, é sempre interessante avaliar outras opções de investimentos, especialmente em momentos de Selic elevada, para garantir um rendimento maior e aproveitar melhor seu capital.