Ambev investe R$ 400 milhões no Nordeste para aumentar produção de cervejas premium

A Ambev (ABEV3) anunciou novos investimentos nas operações do Nordeste. As fábricas do Maranhã, Bahia, Pauí, Pernambuco e Ceará totalizaram R$ 400 milhões em aportes.

Nesta terça, 14, a Ambev inaugura uma nova linha de produção de refrigerante na fábrica de Camaçari, na Bahia. Foram investidos R$ 75 milhões no projeto, que aumentará a capacidade de produção em 100 mil hectolitros.

Também anuncia o investimento de R$ 100 milhões na sua fábrica do Maranhão, para aumentar a capacidade de produção de cervejas premium. A previsão é que a expansão esteja em funcionamento a partir de 2025 em diante. O segmento premium é o que mais cresce nos negócios da companhia, numa disputa acirrada de mercado.

Esses dois anúncios se somam a outros feitos em 2023. No primeiro semestre do ano, a fábrica de Aquiraz-CE recebeu investimento de R$ 130 milhões para aumentar a capacidade de produção da linha premium. Também foi aberta uma nova linha de produção de garrafas de vidro na fábrica de Teresina-PI, com investimento de R$ 90 milhões. No começo do ano também foi anunciada a ampliação de produção de Budweiser Zero na cervejaria de Pernambuco, com investimento de R$10 milhões.

Desde 2021, contando ainda com investimentos realizados em Sergipe e Pernambuco e Maranhão, os aportes na região ultrapassam R$ 1 bilhão.