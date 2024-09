Nubank, Caixa e outros aplicativos de bancos ficam fora do ar nesta quarta

Muitos aplicativos de banco apresentaram instabilidade na noite desta quarta-feira, 25. Segundo o site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, estão com problemas os aplicativos do Nubank, Caixa, BB (Banco do Brasil), Banco Pan, Bradesco, Santander e Inter.

O aplicativo do Nubank ficou fora do ar por volta das 17h23. Foram mais de 11 mil reclamações até o início das 18h e, por volta das 19h, a empresa destacou que "está trabalhando para resolver os problemas. A instabilidade foi resolvida e os acessos ao app estão sendo retomados gradualmente". O pico de reclamações foi às 18h27. Usuários reclamaram nas redes sociais e confirmam a falha.

Os demais apps financeiros também apresentaram instabilidades por volta do mesmo horário. Dos listados, o Downdetector ainda registra problemas na Caixa Econômica e no Banco Pan. Bradesco, Santander, Inter e BB tiveram o pico de instabilidade horas atrás e as reclamações sessaram desde às 19h23.