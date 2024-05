Ambev (ABEV3) cresce no Brasil em volume de cerveja e não alcoólicos; lucro líquido foi de R$ 3,8 bi

Em balanço divulgado nesta quarta-feira, 8, sobre os números do primeiro trimestre, a Ambev (ABEV3) registrou lucro líquido consolidado de R$ 3,804 bilhões no primeiro trimestre de 2024, praticamente estável em relação ao mesmo período de 2023. A empresa também divulgou lucro líquido ajustado, de R$ 3,817 bilhões, leve queda de 0,6% ante o mesmo período de 2023.

De acordo com o balanço, a empresa teve crescimento no Brasil em volume consolidado no setor de bebidas não alcoólicas, 6,5%, e cerveja, 3,6%. A receita líquida das bebidas não alcoólicas subiu 14%. Já na cerveja houve crescimento de 4,5%.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 6,534 bilhões, alta de 1,4% ante o primeiro trimestre de 2023 e de 12,4% no conceito orgânico. No Brasil, no segmento não alcoólico o crescimento foi de 17,7% e no de cerveja, 13,6%.

Já a receita líquida totalizou R$ 20,276 bilhões, queda de 1,2% em um ano, mas avanço de 4,5% no conceito orgânico. Neste último o desempenho subiu devido ao crescimento da receita líquida por hectolitro (ROL/HL) de 4,3% na maior parte das unidades de negócios. Nas bebidas não alcoólicas no Brasil, crescimento de 14%, e cerveja no Brasil, resultado positivo de 4,5%.

A empresa também destacou que as marcas sem açúcar (diet-light-zero) cresceram mais de 20% pelo nono trimestre consecutivo, lideradas por Guaraná Antarctica Zero e Pepsi Black.