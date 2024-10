Allos anuncia programa de recompra de ações e pagamento de R$ 150 milhões em dividendos

A Allos, maior empresa de shoppings do Brasil, aprovou nesta terça-feira, 1º, um novo programa de recompra de ações da companhia, além da distribuição de dividendos intermediários relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Serão adquiridas até 20 milhões de ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da companhia. Elas representam 4,1% do total de 492.392.986 ações do tipo da companhia em circulação no mercado.

As operações de aquisição serão realizadas na B3 e o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas é 365 dias, a partir desta terça, ou seja, até 30 de setembro de 2025.

Distribuição de R$ 150 milhões em dividendos intermediários

A Allos também aprovou a declaração de dividendos intermediários, com base no saldo de reservas de lucros a realizar apurado em balanço anual referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante bruto de R$ 150.000.000,00, equivalente ao valor de R$ 0,095110741 por ação ordinária, registrada, sem valor nominal, emitida pela companhia.

A distribuição considera as 525.702.980 ações que a companhia detém até esta terça, excluindo as 17.233.929 ações em tesouraria.

Os Dividendos Intermediários serão pagos em três parcelas iguais de R$ 50.000.000,00 cada, nas datas de 16 de outubro, 4 de novembro e 3 de dezembro de 2024.

Os acionistas da companhia registrados até as datas de 4 de outubro de 2024, 21 de outubro de 2024 e 18 de novembro de 2024, respectivamente, terão direito a receber os Dividendos Intermediários.

As ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos intermediários após as datas de corte, em 7 de outubro de 2024, 22 de outubro de 2024 e 19 de novembro de 2024, respectivamente.

O montante total dos Dividendos Intermediários não será objeto de qualquer atualização monetária. A Allos alerta que o valor do dividendo por ação poderá ser ajustado em função do programa de recompra de ações da Companhia.

O valor dos dividendos poderá ser reajustado conforme o volume de recompra.