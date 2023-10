Allos (ALSO3) aprova recompra de até 26,6 milhões de ações em até um ano

A Allos (ALSO3), operadora de shoppings centers resultado da fusão entre a Aliansce e a brMalls, informou ao mercado que o Conselho de Administração aprovou o programa de recompra de ações. A informação foi divulgada por meio de fato relevante nesta terça-feira, 10.

Segundo o documento, até 26.664.413 ações ordinárias poderão ser recompradas, a preço de mercado, entre o período de 11 de outubro de 2023 e 10 de outubro de 2024. O montante representa atualmente 5% do total de 533.288.260 ações ordinárias de emissão da companhia em circulação no mercado.

A recompra dos papéis ALSO3 será intermediada pelo Itaú, BTG Pactual e JPMorgan.

Objetivo do programa de recompra

A implementação do programa de recompra, de acordo com a Aliansce, visa o investimento dos recursos disponíveis da companhia de forma a maximizar a geração de valor para os acionistas, aumentando o retorno por ação. A empresa poderá utilizar as ações para permanência em tesouraria ou posterior alienação ou cancelamento.

“Após anunciar três transações de desinvestimento no montante de R$ 862 milhões a valuations atrativos, a Allos vai aproveitar as condições de mercado para recomprar ações, reforçando a sua bem-sucedida estratégia de alocação de capital”, afirma em nota.