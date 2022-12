Ação da brMalls (BRML3) deixará de ser negociada em janeiro, após fusão com Aliansce (ALSO3)

As ações da brMalls (BRML3) deixarão de ser negocidas na B3 a parir de 6 de janeiro, quando será consumada a incorporação da empresa pela Aliansce Sonae (ALSO3). As novas ações de emissão da Aliansce Sonae, que serão entregues para os acionistas da brMalls, começarão a ser negociadas a partir do dia 9 de janeiro.

As datas foram apresentadas nesta terça-feira, 20, após ambas as companhias ratificarem o cumprimento das condições suspensivas -- última etapa para a conclusão do negócio.

Acionistas da brMalls terão o direito de 0,3985 ação ordinária da Aliansce Sonae para cada uma ação da brMalls. Ou seja, cada 100 ações da brMalls dará direito a 39 ações da Aliansce Sonae. Somente serão considerados os números inteiros. Eventuais sobras serão grupadas e vendidas em mercado à vista, com o valor sendo revertido aos antigos acionistas.

Os acionistas da brMalls também terão direito a R$ 1,629 para cada ação da brMalls. O valor já considera as correções monetárias preestabelecidas, mas não os eventuais impactos tributários. O pagamento será realizado apenas em 20 de janeiro, segundo a Aliansce Sonae, por razões operacionais.

O valor é referente ao pagamento em dinheiro de R$ 1,25 bilhão proposto pela Aliansce Sonae na oferta pela brMalls. O valor total da operação, além da quantia em dinheiro, ainda envolve a entrega de 326,7 milhões de ações a serem emitidas pela Aliansce Sonae.

Toque de brMalls na diretoria da Aliansce

A Aliansce Sonae também anunciou nesta terça a nova composição da diretoria. A novidade ficou com a chegada de José Duprat Avellar, da brMalls, para ser diretor de operações. Rafael Sales Guimarães foi mantido como diretor-presidente da Aliansce Sonae. Completam a diretoria Daniella Santos, Paula Fonseca, Mauro Araújo, Mário Oliveira, Leonardo Ferreira, Renata Labruna e Felipe Andrade.

Com mandato de três anos, a posse ainda está condicionada à aprovação em Assembleia Geral Extraordinária do dia 26 de dezembro.

