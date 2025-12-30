Invest

Além dos tratores amarelos: como a Caterpillar lucrará com a IA

Companhia vai disponibilizar mais de 700 geradores movidos a gás natural para um projeto ambicioso da Joule Capital Partners, nos EUA

Caterpillar: companhia é tradicionalmente conhecida por suas máquinas amarelas, cor icônica que se tornou sinônimo da marca e aumentou a visibilidade e segurança em obras (Scott Olson/Getty Images)

Letícia Furlan
Repórter de Mercados

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10h49.

Nem só de tratores e escavadeiras vive a Caterpillar, empresa americana que fabrica máquinas pesadas para construção e mineração.

Tradicionalmente conhecida por suas máquinas amarelas, cor icônica que se tornou sinônimo da marca e aumentou a visibilidade e segurança em obras, a Caterpillar agora vai disponibilizar mais de 700 geradores movidos a gás natural para um projeto ambicioso da Joule Capital Partners, no estado americano de Utah. As informações são do The Wall Street Journal.

Trata-se de um megaprojeto de data centers exigirá energia equivalente a 25% do consumo total do estado. A Joule, responsável pela obra, planeja seis centros de dados para atender à crescente demanda por servidores de inteligência artificial.

Para isso, pretende contornar a sobrecarga da rede elétrica construindo usinas próprias com os geradores da Caterpillar, que vem se beneficiando dessa nova demanda energética.

Em 2024, as vendas da companhia com geração de energia somaram US$ 7,8 bilhões, alta de 22% em relação ao ano anterior. No acumulado de nove meses, o avanço foi de 28%.

Segundo publicação do WSJ, a empresa investirá US$ 725 milhões para ampliar a produção de motores em Indiana e dobrar sua capacidade de turbinas até 2030. É o maior investimento industrial da companhia em 15 anos.

O setor de energia já é o segmento com crescimento mais acelerado da Caterpillar. A empresa espera aumento anual de vendas entre 5% e 7% até o fim da década — acima da média histórica de 4%.

A Caterpillar acumula valorização de 62% no ano, bem acima do índice S&P 500. Nos Estados Unidos, as ações do grupo são listadas na Nyse sob o código de negociação CAT. Por aqui, investidores brasileiros podem negociar a Caterpillar por meio de BDRs na B3 sob o código CATP34.

Para abastecer o projeto da Joule, o primeiro lote de geradores deve ser entregue em março de 2026. A carga total prevista é de 1,5 gigawatts até 2028. A empresa utilizará o calor e os gases dos geradores em um sistema de resfriamento de água para manter os servidores refrigerados, reduzindo o uso de ar-condicionado convencional.

A operação será mantida pela Wheeler Machinery, distribuidora local da Caterpillar, que já contratou 30 técnicos para o serviço de manutenção no local.

