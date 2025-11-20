Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Black Friday 2025: qual a melhor mini lava-louças para apartamentos pequenos

Custando a partir de R$ 900, mini lava-louças economizam água e energia e ainda evitam o acúmulo de louça na pia

Morar em um apartamento com cozinha pequena não significa renunciar à praticidade de uma lava-louças (Thinkstock/ claudiodoenitzperez)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 07h00.

Morar em um apartamento com cozinha pequena não significa renunciar à praticidade de uma lava‑louças. Durante o mês de promoções da Black Friday, modelos “mini” ou compactos ganham destaque como opções acessíveis (algumas versões custam menos de R$ 900) para facilitar o dia a dia.

No entanto, para acertar na escolha, é preciso entender algumas características que fazem diferença no espaço, no consumo e na funcionalidade.

O que saber antes de comprar uma mini lava-louças

O ponto de partida é o tamanho e a capacidade da máquina. Em espaços reduzidos, há pouco ganho em instalar uma lava‑louças que ocupe tanto quanto uma convencional. Por isso, os modelos projetados para cozinhas menores costumam ter largura, profundidade e altura reduzidas, mas mantendo capacidade entre 6 e 10 “serviços” (pratos, copos, talheres etc). Avaliar a ficha técnica para ver se o aparelho cabe no lugar disponível é indispensável.

Outro aspecto fundamental é eficiência energética e economia de água. Lava‑louças compactas modernas aproveitam melhor os recursos, garantindo menos desperdício de água, menor gasto de energia elétrica e impacto reduzido no orçamento doméstico. Modelos com selo de eficiência ou controle inteligente garantem que esse ganho seja real.

Além disso, programas de lavagem, nível de ruído e instalação merecem atenção. Em um apartamento, o barulho pode incomodar. Por isso, escolher um aparelho com decibéis adequados ou com ciclo silencioso é uma vantagem.

Modelos que oferecem função rápida, pré‑lavagem ou secagem eficiente também trazem flexibilidade ao dia a dia. Já a instalação deve se encaixar à rede hidráulica ou ser adaptada para a bancada ou o espaço disponível, como nos modelos portáteis ou de embutir.

Modelos para monitorar na Black Friday 2025

Durante o período da Black Friday, vale acompanhar algumas lava-louças que se destacam pelos recursos e pela adaptação para espaços compactos. Uma delas é a versão portátil Praxis LLPP, que cabe sobre bancada, não exige conexão rígida à tubulação e pode ser encontrado a partir de R$ 890.

Outras sugestões são os modelos de 8 serviços de marcas estabelecidas, como Electrolux e Brastemp. A Electrolux 8 Serviços LL08S, por exemplo, é um pouco maior, mas ainda indicada para cozinhas pequenas, com preço a partir de R$ 2.200. Já a Brastemp 8 Serviços BLF08BB é ligeiramente mais barata, custando em torno de R$ 1.950.

Também podem ser alternativas interessantes a Midea 8 Serviços DWA08, com programa “Eco” para economia de água e energia e preço a partir de R$ 1.899, ou, se o objetivo for investir em uma máquina um pouco maior, a Samsung 10 Serviços DW50C6070FS, embora o preço desta suba para cerca de R$ 4.000

Dicas para comprar com desconto real

  • Acompanhe os preços com antecedência e use comparadores para verificar se a promoção é verdadeira. Os preços aqui informados foram apurados em 18 de novembro;
  • Prefira pagamento via Pix e uso de cupons de desconto, que costumam garantir os menores valores;
  • Além dos marketplaces, verifique ofertas nos sites oficiais das fabricantes, ações de bancos e operadoras.
