Ações da Trump Media disparam 16% na véspera da eleição nos EUA

As ações da Trump Media and Technology Group registraram uma alta significativa de quase 16% na tarde de segunda-feira, 4, impulsionadas por um renovado "entusiasmo pré-eleitoral" às vésperas da eleição presidencial nos Estados Unidos. O preço das ações fechou o dia em aproximadamente US$ 34,34 (R$ 198,90) (+12,33%), elevando o valor de mercado da empresa para cerca de US$ 6,89 bilhões (R$ 39,91 bilhões). As informações são da QZ.

A Trump Media, responsável pela plataforma de mídia social Truth Social, tem experimentado volatilidade acentuada nas últimas semanas. Entre terça e sexta-feira da semana anterior, as ações sofreram uma desvalorização de aproximadamente 40%. No entanto, no último mês, os papéis da empresa acumularam uma valorização de 113%, adicionando bilhões ao seu valor de mercado e, consequentemente, ao patrimônio líquido do ex-presidente Donald Trump, que detém cerca de 57% das ações da companhia.

Trump já declarou que não pretende se desfazer de sua participação, mesmo após o término do período de bloqueio de seis meses que impedia ele e outros insiders de venderem suas ações.

Grande parte da negociação das ações da Trump Media é atribuída ao fervor dos apoiadores do ex-presidente, caracterizando-a como uma "ação de afinidade". John Rekenthaler, vice-presidente de pesquisa da Morningstar, descreveu anteriormente esse fenômeno, afirmando que "esta é a ação mais emocional na bolsa de valores".

Disputa acirrada na eleição

Embora não esteja claro o que está impulsionando os recentes movimentos de alta ou baixa, muitos investidores veem as ações da Trump Media como um reflexo das chances eleitorais de Trump. Pesquisas nacionais indicam uma disputa acirrada entre o ex-presidente e a atual vice-presidente Kamala Harris, que se enfrentam nas urnas nesta terça-feira, 5. Até o momento, a empresa não divulgou mudanças materiais em suas operações que justifiquem essas oscilações.

Analistas alertam que, caso Trump não seja reeleito, as ações da Trump Media podem "chegar a zero". Por outro lado, uma vitória de Trump poderia levar as ações a "qualquer patamar".

A volatilidade observada nas ações da Trump Media reflete não apenas o cenário político atual, mas também a percepção dos investidores sobre o futuro da empresa. A plataforma Truth Social foi lançada com o objetivo de oferecer uma alternativa às redes sociais tradicionais, prometendo maior liberdade de expressão. No entanto, enfrenta desafios significativos, incluindo concorrência acirrada e questões regulatórias.