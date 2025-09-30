Pfizer consegue suspensão de três anos das tarifas de Trump e anuncia descontos em medicamentos

A Pfizer Inc. conseguiu um período de carência de três anos das tarifas sobre produtos farmacêuticos impostas pelo presidente Donald Trump. As informações são da Bloomberg.

A medida faz parte de um acordo que permitirá à empresa reduzir preços de medicamentos nos Estados Unidos por meio de um site direto ao consumidor chamado TrumpRx, com descontos médios de até 50%.

O acordo busca evitar políticas de preços mais rigorosas e proteger a Pfizer de futuras taxas impostas pelo governo, que avaliava se o custo dos medicamentos representa uma ameaça à segurança nacional.

A fabricante também anunciou um investimento de US$ 70 bilhões em pesquisa, desenvolvimento e produção nacional nos próximos anos, reforçando a produção local de medicamentos.

Impactos sobre preços e produção

O programa TrumpRx oferecerá descontos especialmente para medicamentos de atenção primária da Pfizer, incluindo produtos como o anticoagulante Eliquis, a vacina contra pneumonia Prevnar e tratamentos para covid-19. Além disso, a empresa se comprometeu a fornecer preços de “nação mais favorecida” para americanos inscritos no Medicaid, equiparando os preços domésticos aos praticados em outros países, segundo a Bloomberg.

As ações da Pfizer fecharam em alta de 6,8%. No ano, os papéis desvalorizaram quase 4%, ficando bem atrás do ganho de 13% do índice S&P 500.

Reação

O acordo com a Pfizer é parte de uma estratégia do governo Trump de negociar preços de medicamentos e exercer influência sobre grandes farmacêuticas. Semelhantes negociações devem ocorrer com outras empresas do setor, conforme indicou o secretário de Comércio, Howard Lutnick, segundo a Bloomberg.

Trump havia ameaçado impor tarifas de 100% sobre medicamentos de marca importados, a menos que as empresas construíssem fábricas nos EUA para reduzir preços e estimular a produção nacional.

O porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, afirmou que a política pretende reduzir os preços dos medicamentos para os americanos comuns, destacando que o presidente está utilizando o poder federal para implementar mudanças concretas no setor farmacêutico.