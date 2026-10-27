Essas quatro ações zeraram os ganhos no ano após reeleição de Lula

RESUMO ＋ As ações das varejistas Magazine Luiza e C&A, da construtora MRV e da locadora de veículos Localiza apagaram os ganhos acumulados em 2026 nesta segunda-feira, 26, após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O Ibovespa caiu 13,88%, aos 176.608,23 pontos, e o dólar subiu 8,21%, a R$ 5,4027.

O Magazine Luiza (MGLU3), a C&A (CEAB3), a MRV (MRVE3) e a Localiza (RENT3) estavam entre as empresas cujas ações acumulavam ganhos em 2026 até o último pregão antes do segundo turno das eleições presidenciais. Nesta segunda-feira, 26, porém, os papéis das quatro companhias registraram quedas expressivas que apagaram a valorização acumulada no ano em meio à reação negativa do mercado financeiro à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O movimento ocorre após um rali eleitoral na bolsa brasileira. Entre o último pregão antes do primeiro turno e a sexta-feira, 23, o Ibovespa acumulou valorização de 6,75%, passando de 192.115 pontos para 205.082,56 pontos. O índice chegou a superar pela primeira vez a marca dos 200 mil pontos, impulsionado pela perspectiva de alternância de poder a partir de 2027.

O movimento beneficiou especialmente empresas de varejo, consumo e construção civil, setores sensíveis às condições de financiamento e às perspectivas para a economia doméstica.

Entre as ações do Ibovespa, o Magazine Luiza chegou a liderar os ganhos no período entre os turnos eleitorais, com alta acumulada de 66,75%, enquanto a MRV avançou 46,18% e a C&A, 34,37%.

A reação desta segunda-feira, contudo, inverteu parte dessas apostas. A B3 acionou o mecanismo de circuit breaker pela primeira vez desde março de 2020. Após a retomada dos negócios, o índice chegou a recuar 17,15%.

Mais tarde, reduziu as perdas, mas fechou em queda de 13,88%, aos 176.608,23 pontos, enquanto o dólar disparou 8,21%, cotado a R$ 5,4027.

Magazine Luiza é maior queda do dia

As ações do Magazine Luiza encerraram o último pregão do ano passado, em 30 de dezembro, cotadas a R$ 8,94 e chegaram a R$ 12,69 no pregão de sexta-feira, 23, antes do 2° turno, acumulando valorização de 41,95% no ano.

O desempenho anterior à eleição havia sido favorecido pelo rali eleitoral e por fatores específicos da companhia. Em relatório, o UBS BB apontou que o Magazine Luiza vinha ganhando participação de mercado após a recuperação judicial de sua principal concorrente, a Casas Bahia.

O banco também elevou em 11% suas estimativas médias de Ebitda para 2027 e 2028 e aumentou em 27% as projeções de lucro, incorporando novas premissas macroeconômicas e perspectivas específicas para a empresa.

O UBS BB ainda avaliou que o recuo dos juros de longo prazo favoreceu as ações do varejo. Segundo a instituição, os papéis brasileiros do setor subiram, em média, 20% desde o primeiro turno, acompanhando uma redução de aproximadamente 170 pontos-base nas taxas de longo prazo.

C&A também apaga ganhos no ano

A C&A também havia acumulado ganhos antes do segundo turno. As ações da varejista começaram o ano cotadas a R$ 12,76 e fecharam o último pregão antes do 2° turno a R$ 13,84, uma valorização de 8,46%.

Nesta segunda-feira, as ações caíram 47,47%, a quarta maior queda do dia.

Assim como outras empresas de varejo, a companhia havia sido beneficiada pela valorização dos ativos brasileiros entre os dois turnos. O setor tende a ser sensível às mudanças nas perspectivas para os juros, uma vez que as condições de financiamento afetam tanto o custo de capital das empresas quanto o consumo.

O UBS BB, porém, ressalvou que fatores estruturais podem limitar uma recuperação mais ampla das ações do varejo, entre eles a concorrência internacional, a migração para o comércio eletrônico e as mudanças demográficas e no comportamento dos consumidores.

MRV recua

As ações da MRV iniciaram o ano cotadas a R$ 7,79 e chegaram a R$ 8,23 no último pregão antes do segundo turno. A valorização acumulada até sexta-feira, 23, era de 5,65%, mas, só nesta segunda, as ações perderam 42,53%.

A queda dos papéis ocorreu em meio à forte aversão ao risco no mercado brasileiro.

A construtora esteve entre as empresas favorecidas pelo rali eleitoral que se seguiu ao primeiro turno. No período, a MRV acumulou valorização de 46,18%, segundo os dados levantados para o intervalo entre as duas votações.

A construção civil, assim como o varejo, é sensível às condições de financiamento. Por isso, a queda dos juros de longo prazo durante o rali eleitoral contribuiu para melhorar as perspectivas das empresas desses segmentos.

Localiza também perde ganhos acumulados

As ações da Localiza (RENT3) começaram 2026 cotadas a R$ 43,57 e chegaram a R$ 52,42 no último pregão antes do segundo turno das eleições, em 23 de outubro. No período, os papéis acumularam valorização de 20,31%, um avanço de R$ 8,85 por ação.

Após o segundo turno, porém, as ações da companhia também foram afetadas pela reação negativa do mercado financeiro à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e perderam 39,58% em uma sessão marcada por fortes perdas na bolsa brasileira.

O Ibovespa fechou em queda de 13,88%, aos 176.608,23 pontos, na maior perda percentual desde março de 2020, quando os mercados globais foram abalados pela pandemia de Covid-19.

O movimento ocorre em um contexto de forte reversão das expectativas dos investidores. Após o primeiro turno, o resultado que colocou Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Lula na disputa presidencial levou parte do mercado a ampliar as apostas em uma alternância de poder.

A perspectiva foi associada por investidores à possibilidade de mudanças na condução da política econômica e fiscal a partir de 2027.

Entre o primeiro e o segundo turno, essa expectativa ajudou a impulsionar ações de empresas ligadas à economia doméstica. Com o resultado da eleição, a reação desta segunda-feira mostrou uma mudança abrupta no posicionamento dos investidores, que passaram a vender ativos brasileiros.