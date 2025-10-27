A nova aposta do Google: data centers alimentados por energia nuclear

A NextEra Energy, uma das maiores empresas de energia elétrica dos Estados Unidos, planeja reativar a usina nuclear Duane Arnold Energy Center, em Iowa, destinada principalmente a abastecer data centers do Google, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 27. As ações da companhia elétrica subiram 1,92%, cotadas a US$ 86,03.

Desativada em 2020, a usina Duane Arnold deve voltar a operar e fornecer eletricidade à rede até o primeiro trimestre de 2029 após as aprovações regulatórias necessárias.

"Quando estiver em operação, o Google comprará energia da usina de 615 megawatts, obtendo uma fonte livre de carbono disponível 24 horas por dia para alimentar sua infraestrutura de nuvem e IA no estado", disse a NextEra.

Segundo o comunicado, o acordo firmado com o Google viabiliza o investimento para reativar a usina e cobre os custos de produção da energia gerada. A retomada das operações aumentará a capacidade de geração da região, sem repassar custos aos consumidores de energia de Iowa.

Além do contrato de 25 anos de compra de energia nuclear firmado com a big tech, um dos atuais acionistas minoritários da usina, a Central Iowa Power Cooperative (CIPCO), também comprará o restante da produção da planta nos mesmos termos.

A NextEra Energy assinou acordos definitivos para adquirir a participação conjunta de 30% pertencente à CIPCO e à Corn Belt Power Cooperative, o que elevará sua fatia de propriedade para 100%.

Exploração de novas oportunidades

A NextEra Energy e o Google também assinaram um acordo para explorar o desenvolvimento de novas instalações nucleares nos Estados Unidos, principalmente para a atender à demanda por eletricidade no país.

“A reativação do Duane Arnold marca um importante marco para a NextEra Energy”, afirmou John Ketchum, CEO da empresa. “Nossa parceria com o Google não apenas traz de volta a energia nuclear para Iowa, como também acelera o desenvolvimento da próxima geração de tecnologia nuclear. Graças à liderança do governo Trump, o Google e a NextEra Energy estão respondendo ao chamado da nova era dourada da energia americana — criando milhares de empregos, fortalecendo a economia de Iowa, gerando valor de longo prazo para nossos acionistas e ajudando a impulsionar o futuro dos Estados Unidos com inovação e tecnologia.”

“Com base em duas décadas de atuação em Iowa, incluindo nosso recente investimento de US$ 7 bilhões no estado, realizado em maio, o Google tem orgulho de se associar à NextEra Energy para reabrir o Duane Arnold Energy Center — um projeto que fornecerá energia nuclear e centenas de novas oportunidades de emprego no estado até o início de 2029”, declarou Ruth Porat, presidente e diretora de investimentos da Alphabet e do Google. “Essa parceria serve de modelo para os investimentos necessários em todo o país, a fim de ampliar a capacidade energética, oferecer energia limpa e confiável, proteger a acessibilidade e gerar empregos que impulsionarão a economia movida por IA.”

A empresa já possui quase 3 gigawatts em projetos de energia contratados com o Google em todo o país, reforçando seu papel como fornecedora de soluções energéticas alinhadas às necessidades da gigante de tecnologia.

Segundo estimativas do mercado, a reativação do Duane Arnold deverá criar mais de 1.600 empregos diretos e indiretos durante a fase de construção, além de mais de US$ 320 milhões em produção econômica anual por causa das operações.