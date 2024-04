Vicky Safra: conheça mais sobre a primeira mulher a ocupar a lista de bilionários do Brasil

Conhecida principalmente por conta de sua atuação filantrópica, como ocorre com diversos bilionários pelo mundo, Vicky Safra é conhecida por ser uma pessoa muito resguardada, tanto que dificilmente se fala sobre ela.

Com uma grande fortuna sobre suas mãos, a sua principal atuação ocorre dentro da Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation.

Quem é Vicky Safra?

Vicky Safra, cujo nome completo é Vicky Sarfati Safra, é uma figura proeminente no mundo dos negócios e da filantropia, que ficou mundialmente conhecida em virtude da fortuna herdada após a morte de seu marido.

Nascida no Líbano em uma família judaica, Vicky é reconhecida por seu compromisso com causas humanitárias e por seu papel ativo no apoio a diversas instituições de caridade em todo o mundo, porém sempre de forma muito discreta, assim como era a atuação de seu esposo.

Vicky é viúva de Joseph Safra, que era membro de uma das famílias mais ricas do mundo, conhecida por seus negócios bancários e imobiliários, ela herdou um grande império, por isso ganhou ainda mais notoriedade desde 2020.

Em virtude da morte de Joseph, no ano de 2023 Vicky foi considerada a mulher mais rica do país com base na lista divulgada pelo Forbes.

Desde jovem, Vicky demonstrou uma inclinação para o empreendedorismo e a filantropia. Após se casar com Joseph Safra, ela desempenhou um papel fundamental no sucesso dos negócios da família e no fortalecimento de seu legado filantrópico.

Sua dedicação e compromisso com valores como educação, saúde e bem-estar social a tornaram uma figura admirada em diversos círculos ao redor do globo.

Sua atuação é muito forte dentro de hospitais, da arte e, principalmente, da educação, sendo uma referência para outros grandes empresários.

Hoje, ela é quem comanda as operações da Fundação Vicky e Joseph Safra, idealizada por ambos.

História de Vicky Safra com Joseph Safra

Vicky Safra conheceu Joseph Safra em sua juventude, enquanto ambos viviam no Líbano. A relação deles se desenvolveu ao longo do tempo, baseada em valores compartilhados, interesses comuns e uma profunda conexão pessoal. Vicky Sarfati Safra se casou com Joseph quando tinha apenas 17 anos.

O casamento entre Vicky e Joseph não apenas uniu duas famílias proeminentes, mas também resultou em uma parceria sólida nos negócios e na filantropia, além de ter sido marcado por respeito mútuo, apoio inabalável e uma colaboração harmoniosa em várias frentes.

Juntos, eles trabalharam para expandir os negócios da família, explorando novas oportunidades e enfrentando desafios com determinação e visão estratégica e criaram 4 filhos.

O filho mais velho do casal, Jacob Safra é quem cuida de todas as operações internacionais da empresa e o filho mais novo, David J. Safra, atua com maior frequência na supervisão e gerenciamento dos negócios no Brasil.

Fortuna de Vicky Safra

A fortuna de Vicky Safra é parte integrante do império financeiro da família Safra. Enquanto o patrimônio líquido individual de Vicky é de cerca de US$16 bilhões, o que fez ela ser reconhecida como uma das mulheres mais ricas do mundo, e em 2023, ganhou o título de mulher mais rica do Brasil, o patrimônio da família é muito maior.

A fortuna combinada da família Safra é estimada em bilhões de dólares, uma vez que eles são donos do Banco Safra no Brasil e do J. Safra Sarasin da Suíça, que unidos possuem mais de US$90 bilhões em ativos.

A riqueza de Vicky Safra é resultado de investimentos em diversos setores, incluindo bancário, imobiliário, agronegócio e tecnologia. Sua habilidade em administrar e expandir os negócios da família contribuiu significativamente para o crescimento e sucesso do império Safra ao longo dos anos.

Entre todos os empreendimentos de Vicky Safra e família, destacam-se alguns imóveis, como o arranha-céu Gherkin na cidade de Londres, 660 Madison Avenue que se localiza em Nova York, entre outros empreendimentos.

Além de sua fortuna pessoal, Vicky Safra também é uma filantropa generosa, dedicando uma parte substancial de seus recursos para apoiar causas humanitárias em todo o mudo, com foco na ajuda à área educacional e aos hospitais pelo mundo.

Sua generosidade e compromisso com o bem-estar dos outros solidificam seu legado como uma das figuras mais influentes e respeitadas do mundo dos negócios e da filantropia, mesmo que sua atuação seja extremamente discreta.

Como foi construída a fortuna da família Safra?

Muito conhecido no Brasil em virtude das operações do Banco Safra, a criação de instituições financeiras está no sangue.

O primeiro banco criado pela família nasceu em 1840 e foi responsável por financiar todas as caravanas de comerciantes que iam para o Oriente Médio, Criado em Alepo, na Síria, o banco expandiu até a cidade de Istambul.

Porém, após o boom do comércio na região, a queda do Império Otomano fez com que a família se mudasse para o Líbano, onde em 1929, Jacob Safra decidiu criar o seu próprio banco, o Banco Jacob E. Safra.

O sucesso do banco foi enorme, principalmente entre os judeus, tanto que Jacob decidiu adotar o arábe para os seus registros, já que as negociações eram feitas todas nessa língua.

Com a expansão da economia brasileira em meados dos anos 1950, a família decidiu vir ao Brasil onde criou em 1967 a Safra Financeira e, em 1972, o famoso Banco Safra, que após a morte de Jacob passou a ser comandado por Joseph e seus irmãos.

Portanto, fica claro como a família Safra sabe fazer negócios e, mais do que isso, se aproveitar dos mais variados cenários para fazer dinheiro, já que passou desde o Império Otomano até os dias atuais no Brasil.

Quem é o atual dono do banco Safra?

Com a morte de Joseph Safra em 2020, o Banco Safra passou a ser comandado por Vicky Sarfati Safra e seus filhos, que fazem parte do Grupo Safra, que anteriormente também era comandado por Joseph.

Dentro do grupo, além da Vicky e seus 3 filhos David, Jacob e Alberto, também estão outros membros da família, que apesar de possuírem participação dentro do grupo que controla o banco não tem a divulgação da participação acionária divulgada.

Além da atuação da família Safra, desde 2019 o CEO do Banco é Alberto Corsetti, que ficou responsável pelas operações da instituição no Brasil e no Exterior e já possui anos de casa, tendo participado do Conselho de Administração antes de assumir o cargo.