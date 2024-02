Safra compra Guide Investimentos e incorpora R$ 20 bi em ativos

O banco Safra anunciou nesta terça-feira, 6, a compra da plataforma de investimentos Guide. O valor do negócio não foi revelado. O objetivo principal, segundo comunicado divulgado há pouco, é o de acelerar o crescimento da empresa adquirida em todas as áreas de atuação, "contribuindo com capital, expertise e ampliando ainda mais a oferta de produtos e serviços para os clientes", diz a nota enviada à imprensa.

Com a transação, o banco põe para dentro de casa R$ 2o bilhões em ativos sob custódia e reforça sua presença no segmento de escritórios de assessoria de investimentos, além de reforçar o wealth management com a carteira de alta renda da Guide. Por fim, também ganha mais musculatura a corretora institucional.

A compra da Guide vem pouco mais de dois anos depois de o Safra comprar o banco Alfa por R$ 1 bilhão. A transação reforçou a posição do banco em wealth management e asset management.

A transação foi assessorada do lado do Safra pela assessoria financeira do banco e pelo Spinelli Advogados, além do Vieira Rezende Advogados. Do lado da Fosun, que controlava a Guide, o assessor foi o Pinheiro Neto Advogados. O fechamento da transação está sujeita às aprovações regulatórias.