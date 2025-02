Quanto rende R$ 500 mil por mês com a Selic a 13,25%?

A Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) é a taxa básica de juros da economia brasileira e serve como referência para todas as outras taxas de juros no mercado.Definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, é revisada a cada 45 dias, com o objetivo de controlar a inflação e garantir a estabilidade da economia.

Quando sobe, o custo do crédito aumenta, o que pode desacelerar o consumo, e, por consequência, a inflação.Por outro lado, quando ela é reduzida, a tendência é que os empréstimos e financiamentos se tornem mais acessíveis, incentivando o consumo.

Além disso, a Selic afeta diretamente os investimentos de renda fixa, como a poupança, CDB e Tesouro Selic, que são os mais procurados por quem deseja segurança e rentabilidade previsível. Por isso, antes de investir seu patrimônio é importante calcular quanto os R$ 500 mil renderiam por mês, considerando que a taxa está em 13,25% ao ano. Veja as opções e identifique a que mais se adequa à sua realidade financeira.

Quanto rende o valor?

Na poupança, que tem rendimento de 70% da Selic quando a taxa está acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade seria de aproximadamente 9,275% ao ano. Com R$ 500 mil investidos, o rendimento mensal seria de cerca de R$ 2.500.

Embora a poupança seja um investimento seguro e não sofra com a tributação do Imposto de Renda, ela tem um rendimento baixo em relação a outras opções de renda fixa.

O CDB, por sua vez, pode pagar uma rentabilidade superior à da poupança. Para um de liquidez diária atrelado à Selic, a rentabilidade seria de 100% do CDI. Nesse caso, a rentabilidade mensal seria de aproximadamente 1,03%, o que resultaria em R$ 5.150,00 por mês com R$ 500 mil investidos. Se o CDB tiver um prazo mais longo e oferecer um rendimento superior, esse valor pode ser ainda maior.

O Tesouro Selic, que é um título do Governo Federal, oferece rentabilidade bastante próxima da Selic, com uma pequena diferença devido às taxas de custódia e impostos. No Tesouro Selic, com uma rentabilidade de cerca de 13% ao ano, o rendimento mensal seria de R$ 5.417,00 com R$ 500 mil aplicados. .

Existem outras alternativas, como os fundos de investimento de renda fixa, que podem pagar rentabilidades ainda mais atrativas, mas que dependem da estratégia do fundo e podem ter custos adicionais.

Qual o investimento mais seguro?

Em termos de segurança, tanto a poupança quanto o Tesouro Selic são considerados investimentos de baixo risco. A poupança, garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), oferece uma rentabilidade modesta, mas é totalmente livre de risco de crédito

O Tesouro Selic também é considerado extremamente seguro, pois é garantido pelo Governo Federal, no entanto, pode envolver um pequeno risco de mercado caso você precise vender o título antes do vencimento, mas em tempos de Selic elevada, a variação de preço tende a ser pequena.

O CDB é uma opção também segura, especialmente se for emitido por bancos sólidos e se for garantido pelo FGC. No entanto, pode oferecer mais risco que a poupança ou o Tesouro Selic, caso o banco emissor enfrente dificuldades financeiras.

E o melhor a longo prazo?

Se o objetivo é o rendimento a longo prazo, o Tesouro Selic e o CDB de longo prazo são opções mais interessantes, pois ambos têm um potencial de rentabilidade superior ao da poupança. O Tesouro Selic, especialmente quando a Selic está em alta, tende a ser mais vantajoso, pois oferece segurança e rentabilidade compatível com a taxa básica de juros.

Porém, para quem busca um rendimento ainda maior a longo prazo, uma opção interessante seria diversificar a carteira de investimentos, incluindo produtos de maior risco, como fundos de ações, fundos imobiliários e ETFs (fundos de índice). Essas alternativas oferecem um maior potencial de ganho, mas envolvem riscos de mercado mais altos.

Dicas para o dinheiro render mais

Além de diversificar a carteira, outras dicas podem ajudar a aumentar o patrimônio. Veja:

Considere investir no Tesouro IPCA: Caso seu objetivo seja o longo prazo, o Tesouro IPCA (ou Tesouro Precioso) oferece rentabilidade superior, atrelada à inflação, garantindo que seu poder de compra não seja corroído pelo aumento dos preços. Fique atento às taxas de administração: Ao escolher CDBs, fundos ou outros produtos, preste atenção nas taxas de administração. Elas podem consumir parte da rentabilidade dos investimentos. Reinvista os rendimentos: Em vez de resgatar os juros ou dividendos, reinvestir o valor ganho pode gerar efeitos de composição (juros sobre juros), o que acelera o crescimento do capital investido. Avalie a liquidez do investimento: Se você não pretende usar o dinheiro imediatamente, prefira investimentos com rentabilidade superior e com liquidez menos imediata, como CDBs com prazos mais longos ou Tesouro Selic.

Por que você deve saber disso?

Entender o impacto da Selic nos investimentos é essencial para otimizar a rentabilidade do seu dinheiro. Com a taxa em 13,25% ao ano, há uma série de opções de investimentos atrelados a ela que podem oferecer rendimentos vantajosos.

Ao escolher o investimento certo, você pode garantir que R$ 500 mil rendam o máximo possível, com segurança e de acordo com suas necessidades. Seja para curto, médio ou longo prazo, ter um planejamento financeiro adequado pode garantir que você alcance seus objetivos de forma mais eficaz.