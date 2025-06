Quanto rende R$ 7.000 no Tesouro Direto com a Selic a 14,75%

Com a Selic em 14,75% ao ano, muitos investidores têm se interessado pelo Tesouro Direto atrelado a essa taxa. Mas quanto rende, na prática, aplicar R$ 7.000 nesse título? Para essa resposta, é importante entender como funciona a rentabilidade e como o imposto de renda impacta o resultado final.

Como funciona a rentabilidade do Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título público que rende de acordo com a variação da taxa básica de juros da economia, a Selic. Por ser pós-fixado, seu rendimento acompanha as oscilações diárias da taxa, tornando-o um investimento com baixa volatilidade e alta liquidez.

Esse formato oferece segurança para quem quer aplicar recursos sem se preocupar com grandes oscilações no valor investido e com a possibilidade de resgate a qualquer momento.

Quanto renderia R$ 7.000 em 6 meses, 1 ano e 3 anos

Considerando uma Selic constante em 14,75% ao ano e a incidência do Imposto de Renda conforme tabela regressiva, os valores aproximados para um investimento de R$ 7.000 são:

Em 6 meses (IR de 22,5%): o rendimento bruto seria de aproximadamente R$ 500,15 (considerando juros compostos). O rendimento líquido seria de aproximadamente R$ 387,62, totalizando cerca de R$ 7.387,62.

Em 1 ano (IR de 20%): rendimento líquido em torno de R$ 826,00, somando aproximadamente R$ 7.826,00.

Em 3 anos (IR de 15%): o rendimento bruto acumulado seria de aproximadamente R$ 3.575,60. Após o imposto, o rendimento líquido ficaria próximo a R$ 3.039,26, com saldo final estimado em R$ 10.039,26

Esses números consideram juros compostos e não incluem eventuais taxas de custódia, que costumam ser baixas e podem ser isentas dependendo do valor investido.

Vantagens do Tesouro Selic

Segurança elevada, por ser título do governo federal.

Liquidez diária, permitindo resgates a qualquer momento sem perdas significativas.

Rentabilidade que acompanha a taxa básica de juros, geralmente acima da inflação e superior à poupança.

Custos reduzidos, com baixa taxa de custódia e ausência de taxa administrativa para muitos investidores.

Fatores importantes a se considerar

O rendimento está sujeito à oscilação da Selic, que pode subir ou cair no futuro.

O Imposto de Renda incide sobre os rendimentos, com alíquotas que diminuem quanto maior o tempo de aplicação.

A venda antes do vencimento pode ocasionar pequenas variações no valor do título, embora o Tesouro Selic seja menos volátil que outros títulos públicos.

Vale a pena investir R$ 7.000 no Tesouro Selic hoje?

Diante do atual cenário de juros altos, o Tesouro Selic é uma alternativa recomendada para investidores conservadores ou para quem busca um investimento seguro e com liquidez diária, como uma reserva de emergência. Para perfis mais arrojados, há opções com potencial de rendimento maior, porém com maior risco e volatilidade.

No contexto atual, o Tesouro Selic oferece equilíbrio entre segurança e boa rentabilidade, tornando-se uma escolha prática para preservar e fazer crescer o capital.