Quanto rende R$ 12 mil por mês com a Selic a 15%

Com a Selic em alta, quem tem R$ 12 mil na conta se pergunta: onde aplicar? A diferença entre deixar na poupança ou migrar para outros investimentos pode representar centenas de reais extras ao final do ano. A escolha certa depende do seu perfil e dos seus objetivos financeiros.

A alta da taxa básica de juros tem transformado o cenário dos investimentos. Aplicações que antes rendiam pouco agora oferecem retornos mais atrativos, especialmente quando comparadas à tradicional caderneta de poupança.

Poupança, Tesouro e CDB: como funciona cada investimento?

A poupança segue uma regra simples: quando a Selic está acima de 8,5%, rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). É o investimento mais básico do mercado financeiro brasileiro, sem taxas e com garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250 mil.

Já o Tesouro Selic acompanha diretamente a taxa básica de juros da economia. Emitido pelo governo federal, oferece rentabilidade pós-fixada que varia conforme as oscilações da Selic. O resgate pode ser feito a qualquer momento, com o dinheiro caindo na conta em um dia útil.

O CDB (Certificado de Depósito Bancário) funciona como um empréstimo que você faz ao banco. Quando oferece 105% do CDI, significa que rende 5% acima da taxa interbancária — ou seja, equivale a 1,05 vez o CDI. Como o CDI costuma acompanhar a Selic, a rentabilidade tende a superar ligeiramente a taxa básica de juros. Com o CDI por volta de 15% ao ano, 105% do CDI representa cerca de 15,75% ao ano, podendo variar levemente.

Cada aplicação tem suas particularidades de funcionamento. A poupança credita os rendimentos mensalmente, sempre no dia do depósito. O Tesouro Selic tem rentabilidade diária, assim como o CDB, permitindo que os juros sejam reinvestidos automaticamente.

Rentabilidade em números

Poupança (0,5% ao mês):

1 mês: R$ 12.060 (+R$ 60)

6 meses: R$ 12.364 (+R$ 364)

1 ano: R$ 12.771,49 (+R$ 771,49)

Tesouro Selic (15% ao ano):

1 mês: R$ 12.140 (+R$ 140)

6 meses: R$ 12.869 (+R$ 869)

1 ano: R$ 13.800 (+R$ 1.800)

CDB 105% do CDI (15,75% ao ano):

1 mês: R$ 12.148 (+R$ 148)

6 meses: R$ 12.911 (+R$ 911)

1 ano: R$ 13.890 (+R$ 1.890)

Os cálculos representam o rendimento bruto, antes do Imposto de Renda e eventuais taxas.

Vantagens e limitações de cada investimento

A poupança oferece conveniência absoluta. Você pode sacar a qualquer momento, mas o rendimento só é garantido se o dinheiro for mantido até a data de aniversário da aplicação. Porém, sua rentabilidade fica muito aquém das outras alternativas em cenários de juros altos. Uma vantagem tributária importante: a poupança é isenta de imposto de renda para pessoas físicas.

Já o Tesouro Selic combina segurança com boa liquidez. Como título público federal, possui garantia do governo e permite resgates rápidos. Sua desvantagem está nos horários de funcionamento do sistema, que não opera 24 horas.

O CDB com 105% do CDI entrega a maior rentabilidade, mas pode exigir comprometimento de prazo. Alguns bancos oferecem liquidez diária, enquanto outros estabelecem carências. A garantia do FGC protege até R$ 250 mil por CPF e instituição.

Sobre a tributação: tanto o Tesouro quanto o CDB sofrem incidência do imposto de renda pela tabela regressiva - 22,5% até 180 dias, 20% de 181 a 360 dias, 17,5% de 361 a 720 dias e 15% acima de 720 dias. Há também IOF para resgates em menos de 30 dias.

O que considerar antes de escolher

Todas as três opções são seguras, mas manter dinheiro na poupança em cenário de juros altos significa literalmente perder dinheiro.

Para reserva de emergência, o Tesouro Selic oferece praticamente a mesma liquidez da poupança, mas com rendimento muito superior. Em 24 horas você tem acesso ao dinheiro, tempo suficiente para qualquer emergência real. Mesmo descontando o IR de 22,5% para resgates rápidos, o rendimento líquido ainda supera a poupança na maioria dos cenários.

O CDB com 105% do CDI vale a pena quando você tem certeza de que não precisará do dinheiro no prazo estipulado. Mesmo com carência, a diferença de rentabilidade justifica o comprometimento para recursos de médio e longo prazo. Estratégia tributária: manter por mais de 2 anos reduz o IR para 15%, maximizando o rendimento líquido.

A diferença entre as aplicações pode parecer pequena no curto prazo, mas se torna significativa ao longo do tempo. Com R$ 12 mil investidos, escolher o CDB em vez da poupança representa cerca de R$ 1.150 extras em um ano — dinheiro suficiente para uma boa viagem ou para ampliar ainda mais seus investimentos.