Quanto rende aplicar R$ 10 mil anuais no Tesouro IPCA+ até a aposentadoria?

Investir em títulos públicos indexados à inflação é uma opção crescente entre os brasileiros que buscam segurança e rentabilidade. Com a popularização do Tesouro IPCA+ (que oferece rentabilidade atrelada à variação do IPCA mais uma taxa fixa), surge a dúvida: quanto rende aplicar R$ 10 mil por ano nesse ativo até a aposentadoria? Neste artigo, analisamos as expectativas de rentabilidade com base nas atuais taxas oferecidas.

Como funciona o Tesouro IPCA+?

O Tesouro IPCA+ é um título público emitido pelo Tesouro Nacional, cuja principal característica é proteger o investidor contra a inflação. A rentabilidade desse título é composta por duas partes: o IPCA, índice que mede a variação do custo de vida no Brasil, e uma taxa fixa, definida no momento da compra.

Esses títulos são uma excelente opção para quem busca garantir o poder de compra do seu dinheiro ao longo dos anos. O rendimento mensal do IPCA vai variar conforme a inflação, mas a parte fixa proporciona um retorno adicional, o que pode ser vantajoso no longo prazo.

Quanto rende investir R$ 10 mil por ano no Tesouro IPCA+?

Considerando uma inflação média de 5% ao ano e aplicando R$ 10 mil anuais, temos as seguintes simulações para os títulos do Tesouro IPCA+ disponíveis:

Tesouro IPCA+ 2029 (IPCA + 7,78%)

Com uma rentabilidade total de 12,78% ao ano (5% de inflação + 7,78% de taxa fixa), o investimento de R$ 10 mil anuais durante 4 anos (até 2029) resultaria em um valor acumulado de R$ 47.930,00. Após o desconto de 15% de Imposto de Renda sobre o rendimento, o valor líquido estimado seria de aproximadamente R$ 46.740,50. Esse valor leva em consideração a rentabilidade composta de cada aplicação ao longo do período.

Tesouro IPCA+ 2040 (IPCA + 7,38%)

Para o Tesouro IPCA+ 2040, com uma taxa total de 12,38% ao ano, o valor acumulado após 15 anos de R$ 10 mil anuais seria de R$ 381.500. Considerando o Imposto de Renda de 15% sobre os ganhos, o valor líquido acumulado seria de aproximadamente R$ 346.775,00.

Tesouro IPCA+ 2050 (IPCA + 7,21%)

O título com vencimento em 2050, com uma rentabilidade total de 12,21% ao ano, resultaria em um valor acumulado de R$ 1.328.700 após 25 anos de aportes anuais de R$ 10 mil. Descontando 15% de IR sobre o rendimento, o montante líquido estimado ficaria em aproximadamente R$ 1.166.895,00.

Vale a pena investir no Tesouro IPCA+?

Investir R$ 10 mil anuais no Tesouro IPCA+ até a aposentadoria é uma estratégia que pode trazer bons resultados, especialmente em um cenário de inflação elevada. Embora os rendimentos dependam da variação do IPCA, a combinação da correção monetária com a taxa fixa garante que o investidor terá um retorno real positivo ao longo do tempo.

Portanto, se o objetivo for acumular um valor significativo até o momento da aposentadoria, esse tipo de investimento se mostra atraente, principalmente para aqueles que buscam proteger seu poder de compra e garantir um futuro financeiro mais seguro.