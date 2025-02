Quanto rende o prêmio de R$ 130 milhões da Mega-Sena?

A Mega-Sena acumulou novamente após o sorteio do último sábado, 22, no qual nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.832. Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio, que ocorrerá nesta terça-feira, 25, é de R$ 130 milhões. Investir adequadamente esse montante é crucial para assegurar uma fonte de renda estável e preservar o patrimônio a longo prazo.

Confira as principais opções de aplicação e veja qual se encaixa melhor na sua vida financeira, caso você seja o sortudo a levar essa bolada para casa

Quanto rende o prêmio?

Considerando a taxa Selic atual de 13,25% ao ano, diferentes investimentos de renda fixa podem gerar rendimentos mensais variados:

Poupança

Com rendimento de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), a poupança proporcionaria um retorno mensal de aproximadamente R$ 845 mil sobre os R$ 130 milhões investidos. Embora seja isenta de Imposto de Renda e uma das aplicações preferidas dos brasileiros, sua rentabilidade é inferior a outras opções.

CDB (Certificado de Depósito Bancário)

Investindo o prêmio em um CDB que pague 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), o rendimento mensal líquido seria em torno de R$ 1,18 milhão, já descontado o Imposto de Renda. CDBs oferecem maior rentabilidade, porém estão sujeitos à tributação.

Tesouro Selic

Aplicando o valor no Tesouro Selic, título público que acompanha a taxa básica de juros, o retorno mensal líquido seria próximo de R$ 1,2 milhão, após o desconto do Imposto de Renda. Este investimento é considerado um dos mais seguros do mercado.

Qual o melhor investimento para o prêmio?

Ao avaliar as opções mencionadas, é importante considerar liquidez, segurança e rentabilidade:

Liquidez : Refere-se à facilidade de resgatar o dinheiro investido. A poupança e alguns CDBs oferecem liquidez diária, permitindo saques a qualquer momento. O Tesouro Selic também possui alta liquidez, com possibilidade de resgate em D+1 (um dia útil após a solicitação).

Segurança : O Tesouro Selic é garantido pelo Governo Federal, sendo considerado o investimento mais seguro do país. CDBs contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para valores de até R$ 250 mil por instituição e por CPF. A poupança também é assegurada pelo FGC dentro do mesmo limite.

Rentabilidade: Em termos de retorno, o Tesouro Selic e os CDBs tendem a oferecer ganhos superiores aos da poupança, mesmo após a incidência de impostos.

Dessa forma, o Tesouro Selic surge como uma opção atrativa para quem busca segurança e boa rentabilidade. CDBs de instituições sólidas também podem ser considerados, especialmente aqueles com taxas superiores a 100% do CDI. A poupança, apesar da liquidez e isenção de impostos, apresenta menor retorno.

Como apostar na Mega-Sena?

Para concorrer ao prêmio de R$ 130 milhões, as apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo portal Loterias Caixa. O sorteio ocorrerá às 20h, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

Por que você deve saber disso?

Compreender o potencial de rendimento de um prêmio como o da Mega-Sena é fundamental para planejar o futuro financeiro. Investir de forma consciente garante não apenas a preservação do capital, mas também a geração de uma renda passiva significativa, capaz de proporcionar estabilidade e conforto ao longo dos anos.