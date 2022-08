O que são milhas aéreas? Confira os melhores programas de pontos para viajar

As milhas aéreas são pontos que podem ser trocados por vários produtos e serviços, como passagens aéreas e hospedagem em hotéis. Elas são oferecidas pelas companhias aéreas como forma de recompensar seus clientes fiéis.

Para acumular milhas, basta fazer voos regulares com a mesma companhia aérea ou usar os cartões de crédito parceiros. Cada vez que você utilizar um desses serviços, ganhará pontos que podem ser trocados por uma série de produtos.

No entanto, é importante lembrar que as milhas aéreas têm validade e podem expirar se você não usar dentro do prazo estabelecido. Por isso, é fundamental ficar de olho nas datas de validade e aproveitar antes que elas expirem.

Como funcionam as milhas aéreas?

Existem dois tipos de programas de milhas aéreas: os de fidelidade das companhias aéreas e os de cartões de crédito.

Os primeiros são os mais antigos e, portanto, possuem uma base mais ampla de clientes fiéis. Funcionam da seguinte forma: você acumula pontos (milhas) a cada passagem aérea comprada ou serviço utilizado dentro da companhia.

Esses pontos podem ser trocados por produtos (passagens, upgrades, etc.), serviços (reservas em hotéis ou aluguel de carros) ou até mesmo dinheiro. Já os programas de cartões de crédito são uma inovação recente e estão ganhando cada vez mais espaço no mercado.

Neste caso, você acumula pontos em todas as compras que faz com o cartão e pode trocá-los pelas mesmas coisas que nos outros programas.

Como acumular milhas?

Quanto mais você voa em uma companhia ou utiliza seu cartão de crédito, mais milhas você acumula para trocar por prêmios.

No entanto, as regras para acumular e trocar milhas variam de companhia para companhia, então é importante ficar de olho em cada uma delas. Abaixo listamos algumas dicas para acumular milhas:

Voar sempre com a mesma companhia

Muitas vezes, as companhias oferecem bônus de milhas para quem é fiel a ela. Então, se você quer acumular milhas rapidamente, tente voar sempre com a mesma companhia.

Usar um cartão de crédito que ofereça pontos para compras

Hoje em dia, existem diversos cartões de crédito que oferecem pontos para compras em lojas parceiras ou na própria loja da companhia. Então, se você tem um cartão desses, use-o sempre que puder para ganhar mais pontos.

Participar de promoções:

As companhias costumam fazer promoções de tempos em tempos e quem participa pode ganhar milhas extras. Fique atento às promoções da sua companhia favorita e participe daquelas que forem interessantes para você.

Indicar amigos

Algumas companhias oferecem bônus de milhas para quem indicar amigos. Então, se você tem amigos que também voam bastante, indique-os para participarem do programa de fidelidade da sua companhia favorita. Assim todos podem ganhar pontos extras.

Quais são as principais vantagens de acumular milhas?

Uma das principais vantagens de acumular milhas é a possibilidade de viajar com mais frequência e com mais economia.

Com elas, é possível reduzir o valor das passagens aéreas em mais de 50%. Além disso, as milhas também podem ser utilizadas para obter descontos em hotéis e alugar carros.

Outra vantagem é a facilidade de acumular pontos, já que muitas vezes basta utilizar o cartão de crédito para realizar compras ou fazer serviços básicos, como pagar a conta de luz.

Além disso, você pode ganhar um dinheiro vendendo milhas. Se você não pretende viajar, vendê-las pode ser uma boa alternativa para lucrar com esse benefício antes do vencimento.

Quais são os principais programas de milhas?

Os principais programas de milhas no mercado atualmente são: LATAM Pass, Smiles e o TudoAzul. Seja qual for sua escolha, todos possuem cadastro gratuito para aderir ao programa de fidelidade.

Confira abaixo mais informações sobre cada um deles:

LATAM Pass

O programa da LATAM Pass foi criado com a fusão dos programas LATAM fidelidade e Multiplus. Ele permite acumular pontos tanto para usar em passagens aéreas como também em parceiros de e-commerce, hospedagens e outros serviços.

Sendo assim, esses pontos podem ser trocados por produtos e serviços junto a empresas como Casas Bahia, PontoStore, Intelbras, Concha y Toro, LG, Kopenhagen, Nespresso, Philco, Phillips, entre outros.

Smiles

A Smiles é o programa de fidelidade que oferece a possibilidade de acumular milhas caso você voe com a GOL ou com outras 15 companhias aéreas parceiras (American Airlines, Air France, KLM, Aerolíneas Argentinas, Emirates, entre outras).

Outra forma de acumular milhas é usar os cartões de crédito dos parceiros em suas compras e transferir os pontos acumulados para o programa.

Com o cartão de crédito GOL Smiles você pode acumular de 1,35 a 2,2 milhas por dólar gasto, dependendo da categoria do cartão. Se a compra das passagens for feita no site da GOL, o cliente ainda ganha uma milha adicional.

TudoAzul

O TudoAzul é o programa de fidelidade da Azul que oferece benefícios que vão além das vantagens na compra de passagens. Nesse sentido, o programa conta ainda com franquias de bagagens, descontos em estacionamentos, cortesias no Espaço Azul em voos nacionais, entre outros.

No Shopping TudoAzul, o cliente pode resgatar e acumular pontos junto a parceiros como Americanas, Casas Bahia, Apple, Rappi, Magazine Luiza, Rede Accor, Netshoes, entre outros.

Qual é o melhor programa para mim?

Para escolher o melhor programa de milhas aéreas para suas necessidades, analise as regras de funcionamento de cada um e veja qual se adapta melhor às suas demandas de viagem.

Isso porque, os programas de milhas aéreas têm regras diferentes, então é importante saber como cada um funciona para escolher o melhor para você.

Alguns programas oferecem mais vantagens se você voar com a mesma companhia aérea o tempo todo. Outros podem ser mais flexíveis e permitir que você troque de companhia aérea se houver promoções ou descontos.

Alguns programas também exigem que você compre bilhetes com antecedência, enquanto outros podem permitir que você acumule milhas mesmo se você comprar um bilhete no último minuto.

Nesse sentido, leve em conta o seu perfil como viajante. Se você costuma viajar bastante e sempre usa os mesmos serviços (companhia aérea, hotel, locadora de carros), então talvez seja interessante ser fiel a um único programa para acumular pontos mais rápido.

Se sua vida é mais diversificada e você não tem preferência por nenhuma marca em particular, pode valer a pena usar vários programas para maximizar seus benefícios. Confira outros conteúdos como esse em nosso Guia de Investimentos, como:

O que é taxa Selic?

O que é IPCA acumulado?

O que é IOF?