O que é o mercado primário de ações e como participar dele?

O mercado primário de ações é o ambiente onde as empresas emitem e vendem novas ações pela primeira vez ao público investidor, com o objetivo principal de captar recursos para financiar suas operações, projetos de expansão ou reestruturação financeira.

Essa modalidade é fundamental para o crescimento das empresas e para o desenvolvimento da economia, pois permite que as companhias obtenham capital diretamente dos investidores.

As principais características deste mercado são a emissão inédita de títulos, o fluxo de recursos diretamente para a empresa emissora e a ausência de negociação prévia dessas ações em bolsa.

Quem pode participar do mercado primário?

A participação no mercado primário de ações é geralmente aberta a diversos tipos de investidores, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. No entanto, o acesso e as condições podem variar dependendo da oferta específica.

Em ofertas públicas de distribuição (IPOs e follow-ons), geralmente há tranches (lotes) destinadas a diferentes perfis de investidores, como investidores de varejo (pessoas físicas), investidores institucionais (fundos de investimento, seguradoras, etc.) e investidores qualificados (aqueles com alto patrimônio financeiro e conhecimento do mercado).

As regras e os critérios de participação são definidos no prospecto da oferta, um documento que detalha as informações relevantes sobre a empresa e a emissão das ações.

Qual a diferença entre mercado primário e secundário?

A principal distinção entre ambos está no momento da negociação e no destino dos recursos. No primário, como já explicado, as empresas emitem novas ações e vendem diretamente aos investidores, sendo a primeira vez que esses títulos são negociados publicamente. O dinheiro arrecadado com a venda das ações vai diretamente para o caixa da empresa emissora.

Já no mercado secundário, ocorre a negociação de ações já existentes entre os investidores, sem a participação direta da empresa emissora. É nesse mercado, como a bolsa de valores, que os investidores compram e vendem ações uns dos outros.

O dinheiro da transação vai para o vendedor das ações, e não para a empresa. O mercado secundário proporciona liquidez aos investimentos em ações, permitindo que os investidores comprem e vendam seus ativos quando desejarem.

Quais ativos são negociados nos mercados primário e secundário?

No mercado primário, o principal ativo negociado são as novas ações emitidas pelas empresas em processos como a Oferta Pública Inicial (IPO) ou ofertas subsequentes (follow-ons).

Além de ações, outros títulos de dívida, como debêntures (títulos de dívida de empresas), também podem ser emitidos e negociados no mercado primário.

No mercado secundário, são negociados os ativos que já foram emitidos no mercado primário. O principal ativo negociado são as ações já existentes de empresas de capital aberto.

Além de ações, outros ativos como cotas de fundos de investimento, títulos de renda fixa (negociados entre investidores), opções e outros derivativos também são negociados no mercado secundário.

Como acessar o mercado primário?

O acesso ao mercado primário geralmente ocorre por meio de instituições financeiras intermediárias, como corretoras de valores. As empresas que desejam emitir ações contratam bancos de investimento ou outras instituições para estruturar e distribuir a oferta.

Os investidores interessados em participar devem se cadastrar em uma corretora de valores que esteja participando da distribuição da oferta. A corretora fornecerá as informações sobre a oferta, como o prospecto, o período de reserva e os procedimentos para realizar a reserva das ações.

Como comprar ações do mercado primário?

O processo de compra de ações no mercado primário geralmente envolve as seguintes etapas:

Abertura de conta em uma corretora: O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores que esteja participando da oferta primária desejada; Análise do prospecto: É fundamental ler e analisar o prospecto, que contém informações detalhadas sobre a empresa, os riscos envolvidos, o preço das ações, o cronograma da oferta e os procedimentos de reserva; Período de reserva: Durante o período de reserva, os investidores interessados manifestam seu interesse em comprar as ações, indicando a quantidade desejada. Geralmente, há um valor mínimo e máximo para tal; Alocação das ações: A demanda por ações em ofertas primárias pode ser maior que a quantidade disponível. Nesses casos, pode ocorrer um rateio, onde a quantidade de ações alocada para cada investidor é proporcional à demanda total. As regras de alocação são definidas no prospecto; Liquidação: Após a alocação, o investidor deverá ter o valor correspondente à compra das ações disponível em sua conta na corretora para que a operação seja liquidada; Início da negociação no mercado secundário: Após a conclusão da oferta primária, as ações começam a ser negociadas no mercado secundário, onde o investidor poderá comprar ou vender seus papéis.

Por que você deve saber disso?

Compreender o funcionamento do mercado primário de ações é importante para investidores que desejam ter a oportunidade de investir em empresas em seu estágio inicial de abertura de capital ou em novas fases de crescimento. Participar do mercado primário pode, em alguns casos, oferecer a chance de adquirir ações a um preço inicial potencialmente vantajoso.

Além disso, entender o papel do mercado primário no financiamento das empresas e no desenvolvimento econômico contribui para uma visão mais completa do sistema financeiro e das oportunidades de investimento disponíveis.

Estar informado sobre como as empresas captam recursos e como você pode se tornar um acionista desde o início pode ser um diferencial em sua jornada como investidor.