O que é a marcação a mercado em títulos de renda fixa e como ela afeta o rendimento

Investir em títulos de renda fixa é uma estratégia popular entre os investidores que buscam segurança e previsibilidade. No entanto, um conceito importante que pode alterar o rendimento desses ativos é a marcação a mercado, um processo que atualiza, diariamente, o valor dos títulos de acordo com as condições do mercado financeiro. Isso significa que o valor de um título pode variar ao longo do tempo, mesmo que a rentabilidade acordada no momento da compra seja fixa. Como isso afeta, então, o rendimento do investidor?

O que é a marcação a mercado?

A marcação a mercado é uma prática contábil e financeira que ajusta o preço dos títulos de renda fixa conforme os valores praticados no mercado. Ou seja, a cada dia, o preço do título é reavaliado com base nas condições econômicas e no comportamento do mercado, como a taxa de juros, a oferta e demanda por esses papéis e a liquidez dos ativos. Portanto, enquanto a rentabilidade do título em si não muda, seu valor de mercado pode sofrer flutuações, o que pode influenciar o comportamento de investidores.

Como a marcação a mercado afeta o rendimento dos títulos?

O impacto da marcação a mercado nos títulos de renda fixa se dá principalmente através da taxa de juros. Quando a taxa de juros do mercado aumenta, os títulos prefixados (aqueles com taxa de juros fixa) emitidos anteriormente, com juros mais baixos, tornam-se menos atraentes para os investidores. Isso ocorre porque os novos títulos serão emitidos com taxas de juros mais altas, o que faz com que os títulos mais antigos percam valor. Assim, quem tenta vender esses papéis no mercado poderá vender por um preço inferior ao valor de face do título.

Por outro lado, quando a taxa de juros diminui, os títulos que possuem taxas prefixadas mais altas se tornam mais valiosos, pois oferecem uma rentabilidade mais atrativa em relação a novos títulos emitidos com taxas menores. Nesse cenário, o valor de mercado dos títulos aumenta, o que permite ao investidor que os comprou anteriormente obter um rendimento superior ao valor de face se decidir vender antes do vencimento.

Estratégias de investimento com base na marcação a mercado

Entender a dinâmica da marcação a mercado pode ser vantajoso para os investidores. Uma estratégia comum é comprar títulos prefixados quando a taxa de juros está alta. Nesse momento, o investidor aposta na redução da taxa de juros no futuro, o que fará o valor dos títulos subir, permitindo que ele obtenha lucros com a valorização desses ativos.

Por outro lado, uma estratégia de venda se dá quando as taxas de juros estão baixas, com a perspectiva de uma alta nas taxas. Nesse caso, o investidor pode se desfazer de seus títulos antes que o valor de mercado caia, aproveitando a alta de preços antes da reversão.

Rendimento ao vencimento e rendimento antecipado

Se o investidor optar por manter o título até o vencimento, o rendimento final será o mesmo que o acordado na compra, independentemente das flutuações de preço durante o período de investimento. Isso ocorre porque, em títulos de renda fixa, o pagamento dos juros e o principal são garantidos no vencimento, desde que o investidor não venda antes.

Entretanto, quem decide vender o título antes do vencimento estará sujeito às condições de mercado naquele momento. O rendimento antecipado pode ser maior ou menor do que o originalmente previsto, dependendo da valorização ou desvalorização do título no mercado.