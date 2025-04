Quanto preciso investir para gerar R$ 3 mil mensais com CDBs?

Muitas pessoas buscam opções de investimento que ofereçam segurança e rentabilidade, e os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) se destacam como uma escolha popular, especialmente por sua previsibilidade e baixo risco. Se você está pensando em como utilizar CDBs para gerar uma renda passiva de R$ 3 mil por mês, é importante entender como calcular o valor necessário para alcançar esse objetivo.

Como funciona o CDB e a rentabilidade

O CDB é um título de renda fixa emitido por bancos para captar recursos. Ao investir em um CDB, o investidor empresta dinheiro ao banco em troca de uma remuneração, geralmente atrelada ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que serve como referência para a rentabilidade dos CDBs. No caso de um CDB pós-fixado, a rentabilidade é definida pela variação do CDI, enquanto em CDBs prefixados, a taxa é fixada no momento da contratação.

Considerando uma taxa de juros anual de 14,15% — que corresponde ao CDI acumulado no ano — você precisaria investir cerca de R$ 260.869 para gerar R$ 3.000 mensais.

Considerações

É importante lembrar que esse valor de R$ 260.869 é uma estimativa para um CDB que paga o CDI de forma simples, sem considerar possíveis impostos, como o Imposto de Renda, que incide sobre os rendimentos de investimentos em renda fixa. O imposto é retido na fonte e varia de acordo com o prazo de investimento, sendo mais alto em investimentos de curto prazo. Portanto, a quantia necessária pode ser um pouco maior, dependendo do tipo de CDB escolhido.

Além disso, as taxas de administração de algumas corretoras ou bancos podem impactar a rentabilidade líquida do investimento, o que deve ser levado em conta ao fazer os cálculos finais.