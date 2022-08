Minério de ferro: qual a sua importância para a economia?

A mineração tem sido uma parte importante da economia do Brasil desde os tempos coloniais, quando os portugueses se estabeleceram na região rica em ouro que mais tarde se tornou o estado de Minas Gerais. Esse segmento também inclui o minério de ferro.

Quando falamos do setor mineral, o Brasil tem seu “rei”, o minério de ferro, que possui reservas particularmente altas em relação ao resto do mundo. Segundo a Global Iron Ore Mining, empresa que fornece estatísticas e informações globais sobre essa commodity, o Brasil possui a terceira maior reserva do mundo, atrás apenas da Austrália e da Rússia.

Qual a importância econômica da exploração do minério de ferro?

A indústria de mineração desempenha um papel importante na economia brasileira, respondendo por 1,61% do PIB brasileiro. No entanto, além de sua contribuição para a economia nacional, a exploração de minério de ferro também é fundamental para o sucesso do setor externo, tornando a balança comercial superavitária.

Conforme o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), a balança comercial mineral, ou seja, a diferença entre as exportações e importações de minério, trouxe uma importante contribuição para a manutenção do superávit comercial do Brasil em 2021, totalizando cerca de US$ 49 bilhões.

Mesmo durante a pandemia, a indústria obteve um bom desempenho em termos de produção e exportação. Empresas locais anunciaram planos para aumentar o investimento para desenvolver abordagens mais sustentáveis ​​baseadas em soluções digitais, aumentar a produtividade e melhorar a segurança.

Segundo estudo da Logcomex, startup que fornece soluções de big data e automação para comércio exterior, entre janeiro de 2021 e novembro de 2021, o Brasil exportou US$ 37,092 bilhões em minério de ferro, com a Ásia respondendo por mais de 70% das vendas.

Para que é usado o minério de ferro no país?

O principal uso do minério de ferro, cerca de 98%, é utilizado para a fabricação de aço. Os 2% restantes são usados ​​em aplicações como:

Ferro em pó: certos tipos de aços, ímãs, autopeças e catalisadores;

Ferro radioativo (ferro 59): para medicina e elemento traçador em pesquisas bioquímicas e metalúrgicas;

Azul de ferro: para tintas, tintas de impressão, plásticos, cosméticos, como por exemplo, sombra de olho;

Óxido de ferro preto: para pigmento em compostos de polimento, metalurgia, tintas magnéticas e ferrites para a indústria eletrônica.

Conforme mencionado anteriormente, o minério de ferro é vital para a produção de aço. O aço é uma liga dura e durável elaborada principalmente de ferro, mas combinada com pequenas quantidades de outros metais, forma a base da sociedade industrial.

O aço é usado em infraestrutura de transporte, como ferrovias e automóveis, bem como em máquinas e eletrodomésticos. Além disso, é usado na construção, como na criação de pontes, arranha-céus e aeroportos.

História da mineração de minério de ferro no Brasil

A mineração de minério de ferro no Brasil começou na década de 1950, quando o governo tomou conhecimento de suas enormes reservas. Na época, no entanto, a produção de café estava crescendo e era a espinha dorsal da economia do país.

Assim, foi somente quando os preços do café caíram durante a Grande Depressão que o presidente Getúlio Vargas viu a industrialização como um meio de diversificar a base econômica do país e substituir as importações caras por produtos produzidos localmente.

Como resultado, foram criados empregos sem precedentes e um enorme estímulo à economia. Em 1942, o presidente Vargas criou a mineradora estatal Companhia Vale do Rio Doce para extrair minério de ferro.

Em 1950, 80% das exportações de minério de ferro do Brasil foram para os Estados Unidos, que permaneceu como o principal mercado para a commodity no Brasil durante esta década.

Em suma, durante toda a história do Brasil, a mineração de minério de ferro tornou-se vital para a infraestrutura urbana e industrial do país, usado para tudo, desde trilhos ferroviários até concreto armado.

Este artigo te ajudou a entender a importância do minério de ferro? Confira outros conteúdos como esse em nosso Guia de Investimentos, como:

O que é mercado externo?

Banco Central: qual a importância do Bacen?

O que é PIB?