Não deixe o medo te parar: aula gratuita revela segredo para abrir um negócio mesmo sem experiência

Não é raro encontrar aspirantes a empreendedores que ainda hesitam em dar o primeiro passo. Seja por falta de experiência ou medo de falhar, o receio é compreensível. Muitas vezes, são as economias de uma vida inteira que estão em jogo. Mas há um caminho mais seguro: empreender com franquias.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising, 94,5% das franquias no Brasil alcançam o sucesso. E esse índice animador não é sem motivo. Para que uma franquia possa existir, são feitos inúmeros testes para comprovar que o modelo de operação do negócio funciona. Além disso, quem decide mergulhar nessa empreitada não está sozinho: o suporte do franqueador é contínuo.

São fatores como esses que reduzem significativamente os riscos associados ao empreendedorismo. Mas, ainda assim, é preciso cautela. Pensando nisso, a EXAME preparou um treinamento virtual e totalmente gratuito, que ensina, na prática, como colocar a primeira operação de uma franquia para rodar.

O foco da aula está em desmistificar os desafios do empreendedorismo e capacitar empresários para iniciar seus negócios com confiança e evitando riscos. Por isso, ao longo do webinar, os participantes poderão aprender:

Como escolher a franquia ideal para o seu perfil;

Os desafios e as vantagens de se abrir uma franquia;

Como ter um negócio com pouco risco e altos retornos;

Os erros e os acertos do franqueado de alta performance;

Como vender pelas redes sociais.

Você vai aprender com empreendedores de sucesso

O webinar é apresentado por grandes especialistas, que viveram os mesmos desafios que empreendedores iniciantes: Marcelo Cherto e Mara Pusch.

Cherto é, inclusive, pioneiro no mercado brasileiro. Há 40 anos, ele fundou a primeira consultoria especializada no crescimento de franquias da América Latina, a Cherto Consultoria, que já transformou centenas de empreendedores em franqueadores de sucesso, como Samsung, Havaianas e Chilli Beans.

Mara, por sua vez, começou a empreender no setor do varejo há quase 25 anos e já treinou e liderou mais de 300 funcionários em uma rede com 28 operações do Grupo O Boticário, alcançando um faturamento anual de 48 milhões de reais. Hoje, é proprietária de duas franquias do Grupo Arezzo&Co.

Durante o webinar, os especialistas vão revelar os maiores segredos para o sucesso no mundo das franquias para aqueles que sonham em ser donos do próprio negócio e estão cansados de trabalhar sob a supervisão de outros.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME