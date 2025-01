Ele retirou dinheiro da FTX antes dela quebrar — e aqui está seu conselho para traders de cripto

Em novembro de 2022, a FTX, uma plataforma digital usada para compra e venda de criptomoedas, declarou falência.

O colapso aconteceu após uma crise que levou usuários a retirarem cerca de US$ 6 bilhões em ativos e a Binance, sua principal concorrente, a desistir de adquirir a empresa.

Pouco depois, seu fundador, Sam Bankman-Fried, passou a enfrentar acusações de orquestrar uma das maiores fraudes financeiras dos Estados Unidos. Ele se declarou inocente, mas o caso trouxe à tona falhas graves de governança e análise de risco. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

+ Domine as habilidades que o mercado financeiro exige. Aprenda sobre gestão de riscos, regulamentação financeira e mais com profissionais renomados. Participe do Workshop Mercado Financeiro e fique à frente da concorrência! 👉 Garanta sua vaga

Ele percebeu os sinais antes de todos

No entanto, sinais de alerta já eram percebidos por observadores atentos, como Ishan Bhaidani, que começou a levantar dúvidas sobre a FTX em outubro de 2022.

Para ele, a queda expressiva no volume de transações realizadas na plataforma era preocupante. Afinal, essas plataformas ganham dinheiro cobrando taxas sobre as operações.

Apesar da redução de receitas, a FTX continuava gastando milhões em ações de marketing. Eles chegaram, inclusive, a comprar os direitos de nomeação da arena do Miami Heat, time de basquete da NBA, e veicular anúncios no Super Bowl, o evento esportivo mais assistido dos EUA. “Simplesmente não fazia sentido”, disse Bhaidani.

Um diferencial competitivo

O colapso da FTX ilustra que profissionais com conhecimentos técnicos em blockchain, análise de dados e segurança digital têm uma vantagem competitiva significativa. Esses campos, antes considerados menos importantes, agora estão no centro das decisões estratégicas de muitas organizações financeiras.

Além disso, o caso reforça a necessidade de profissionais que possam equilibrar inovação com práticas financeiras tradicionais. Mesmo em mercados promissores como o de criptomoedas, valores fundamentais como transparência, responsabilidade e controle de risco continuam sendo indispensáveis.

Para aqueles que querem construir uma carreira no mercado financeiro, a lição é clara: aproveitar as brechas deixadas por casos como o da FTX e se posicionar como referência em áreas onde a expertise ainda é escassa.

Isso inclui não apenas entender as criptomoedas, mas também os impactos regulatórios, a dinâmica dos investimentos digitais e os princípios de governança corporativa aplicáveis a novas tecnologias.

+ Prepare-se para os cargos mais demandados no mercado financeiro. Conheça as habilidades e certificações essenciais para conquistar uma vaga de destaque. Inscreva-se no Workshop Mercado Financeiro e acelere sua carreira! Quero participar

Aulas ensinam como ingressar no mercado financeiro

Para aqueles que desejam fazer parte do mercado financeiro, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Mercado Financeiro, um treinamento virtual que revela o caminho para tornar-se um especialista estratégico preparado para ocupar cargos de alta liderança.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em resultados;

Minimizar perdas em um mercado volátil;

Converter dados financeiros em insights práticos e lucrativos.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com um grande especialista sobre o tema), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo. Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

+ Maximize sua empregabilidade no mercado financeiro. Descubra como conquistar cargos de alta demanda e salários competitivos. Inscreva-se no Workshop Mercado Financeiro e transforme sua carreira.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.