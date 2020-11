Leroy Merlin e Danone se unem para acelerar startups de economia circular

Uma nova parceria entre a Danone e a Leroy Merlin pretende transformar a cadeia produtiva do plástico por meio do incentivo a startups com soluções para a redução do impacto ambiental do material. O projeto chamado de “Inovadoria — Parcerias que fazem as ideias circularem”, vai estimular empresas com foco na economia circular para reutilização de resíduos plásticos gerados pela Danone.

As duas marcas, em parceria com a Worth a Million, aceleradora corporativa com foco em inovação aberta, selecionaram dez startups para o desafio, que terá quatro etapas principais: webinar, apresentação dos pitches, escolha das finalistas e desenvolvimento do produto. A apresentação dos pitches acontecerá no dia 2 de dezembro, enquanto a escolha das finalistas para o desenvolvimento do produto será em 9 de dezembro.

As startups selecionadas deverão apresentar uma ideia de produto sustentável e circular, criado a partir das embalagens plásticas descartadas da Danone, e que será comercializado nas lojas físicas da Leroy Merlin em todo o Brasil. A criatividade e usabilidade do produto para os consumidores da rede de material de construção também será avaliada. A vencedora receberá um incentivo de 50.000 reais para escalar o projeto e colocá-lo em execução.

Entre as empresas selecionadas para a próxima fase estão a Boomera, Ecoplanplas, Triciclo, Instituto Muda, Minha Coleta, Trashin, Residuall, Yougreen, Greening Hub e MadTech.

“Como empresa comprometida em promover a saúde das pessoas e do planeta, queremos contribuir para promover o conceito de economia circular, no qual produtos e materiais permaneçam em uso e na economia, assim eliminando resíduos e poluição.” diz Luiza Yang, gerente de sustentabilidade da Danone.