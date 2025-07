Como é a migração para o Mercado Livre de Energia na prática?

Se você tem um negócio próprio, talvez esteja ouvindo falar muito mais sobre o Mercado Livre de Energia (MLE). E isso tem explicação: a frente tem se consolidado como uma solução estratégica para empresas que buscam reduzir seus custos operacionais e usar a energia elétrica de forma mais inteligente.

De acordo com dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o número de consumidores no MLE cresceu 10% no último ano, com mais de 12 mil novos contratos fechados, principalmente entre pequenos e médios negócios.

Por que o Mercado Livre de Energia está crescendo?

Esse crescimento é impulsionado pela possibilidade de empresas negociarem diretamente com fornecedores sobre o seu consumo de energia. Assim, as tarifas ficam mais competitivas e o melhor: uma economia que pode chegar a até 30% no custo final da conta de energia elétrica.

Desde o início de 2024, uma importante mudança foi implementada: não há mais exigência de demanda mínima para aderir ao MLE, ou seja, qualquer empresa conectada à rede de alta tensão pode migrar para esse modelo, ampliando ainda mais as oportunidades.

Antes, apenas empresas com consumo elevado, superior a 500 kW, podiam acessar o mercado. Hoje, qualquer negócio com demanda em alta tensão pode aproveitar essa flexibilização, o que explica o aumento de contratos fechados.

São muitas vantagens, mas é importante saber que o processo de migração envolve etapas técnicas e contratuais que podem “dar trabalho”. Mas nada que uma boa explicação — e uma boa comercializadora! — não facilitem essa transição.

A jornada da migração

Para realizar a migração para o Mercado Livre de Energia, o processo pode ser dividido em cinco etapas principais:

Análise de viabilidade; Escolha do fornecedor; Rescisão do contrato com a distribuidora; Adequação técnica; Registro na CCEE.

Mas como funciona na prática? Primeiro, é importante realizar uma análise do histórico de consumo da empresa e estimar a economia potencial que a migração pode gerar e, é claro, se essa empresa tem alta tensão e está elegível para a mudança.

Com tudo certo, um novo passo precisa ser dado: escolher uma comercializadora autorizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para intermediar a negociação com os geradores de energia.

Depois, é preciso formalizar a rescisão do contrato com a distribuidora, notificando-a sobre a migração, respeitando os prazos contratuais e, caso haja, as multas por rescisão antecipada.

No aspecto técnico, pode ser preciso instalar medidores inteligentes, fazer revisões no fornecimento e formalizar contratos de uso do sistema de distribuição com a distribuidora local, para, finalmente, registrar a empresa na CCEE e formalizar o ingresso no Mercado Livre de Energia, garantindo a conformidade regulatória.

Falando assim, parece até simples, mas sempre tem uma burocracia ou outra em cada uma das fases. Por isso, contar com uma boa comercializadora autorizada, como o BTG Pactual, te trará facilidade e, principalmente, agilidade.

Isso porque, com o contrato assinado, toda a migração é acompanhada em um só lugar: no seu celular.

Com o BTG tendo a procuração necessária para tratar diretamente com a distribuidora, além da carta denúncia, que é essencial para receber a notificação da migração, só te resta acompanhar toda a migração no App ou no Portal do BTG.

Isso inclui assinar todos os documentos da migração de forma online, ser notificado sobre o andamento da migração e ter todas as documentações necessárias reunidas no mesmo ambiente.

Após todas as etapas e vistorias concluídas, sua empresa receberá a data oficial da migração e o app/portal ganham uma nova função: por lá, você acompanha o consumo de energia e até as suas faturas mensais. E assim, basta aproveitar a liberdade de escolher como consumir energia elétrica e, mais do que isso, ter um bom desconto na conta de luz no fim do mês.

Com a expansão do MLE e a previsão de abertura para consumidores residenciais a partir de 2027, empresas que migrarem agora estarão mais preparadas para aproveitar as oportunidades desse novo cenário energético.