Como saber se minha empresa pode migrar para o Mercado Livre de Energia?

Se você está aqui, provavelmente já leu alguma notícia sobre a decisão de abertura das negociações entre empresas que usam alta tensão em suas propriedades e o Ambiente de Contratação Livre de Energia.

Mas como funciona isso na prática? A EXAME te conta mais sobre quem pode fazer parte do mercado livre de energia e quais etapas são necessárias para que o seu pedido seja deferido e você faça a migração de sistema.

Quem pode ser consumidor do mercado livre de energia?

Não é tão simples, mas pode valer o investimento. Para tanto, o consumidor terá que passar por algumas etapas até que esteja apto a migrar para o mercado livre de energia.

O mercado livre de energia conta com comercializadoras de energia, estas que são as empresas responsáveis pelo seu fornecimento. Na hora de escolher com qual empresa irá trabalhar, vale a pena conferir avaliações da qualidade, condições comerciais, manutenção e demais taxas, em contrato.

Mas antes de tomar decisões com relação a negociação desse novo serviço, a empresa que contrata precisa interromper o fornecimento de energia por meio de concessionária e iniciar o processo de migração para outro fornecedor, em que será possível realizar a negociação dos preços contratados.

Quais os passos para migrar para o mercado livre?

Se você está interessado em migrar sua empresa ou indústria para o mercado livre de energia, há alguns passos aos quais você terá que percorrer. Confira a lista com alguns requisitos para que você tenha mais previsibilidade sobre o que pode encontrar durante a migração de sistema:

Verifique sua elegibilidade

Antes de aderir ao mercado livre de energia, certifique-se de que sua empresa atende aos critérios, como ter uma demanda de consumo de alta tensão. Esse é o pontapé inicial para começar o processo, não dependendo mais de uma potência mínima contratada para fazer parte. Isso pode começar com a sua empresa enviando a conta de energia para um comercializador, que poderá identificar se ela se enquadra nos critérios necessários.

Pesquise e selecione um comercializador

Entre em contato com comercializadores, como o BTG Pactual Empresas, o maior comercializador independente do mercado livre de energia. Avalie suas ofertas, condições comerciais, opções de contratos e reputação.

Solicite propostas e negocie contratos

Negocie os termos e condições contratuais com base em suas necessidades de consumo e preferências, como preço, fonte de energia, prazo, volume e flexibilidade de fornecimento.

Comunique sua distribuidora de energia

Informe à sua distribuidora sobre sua decisão de migrar para o mercado livre para que eles possam fazer as alterações necessárias no fornecimento de energia. Importante lembrar que esses contratos, geralmente, exigem um tempo mínimo de renúncia, que pode levar de 6 meses a 1 ano.

Entenda os prazos com a sua concessionária atual antes de iniciar um novo contrato. E é claro, conte com uma comercializadora, como o BTG Pactual Empresas, que auxilie o cliente nessas etapas mais burocráticas com relação a contratação.

Formalize o contrato de energia

Assim que tudo estiver certo e você escolher quem será sua nova empresa fornecedora de energia, formalize o contrato com o comercializador , especificando os detalhes acordados, incluindo quantidade de energia, período de fornecimento, preços e outras cláusulas.

Inicie o fornecimento de energia

Após concluir todas as etapas anteriores, o comercializador, como o BTG Pactual Empresas, começará a fornecer energia elétrica conforme o contrato estabelecido, marcando assim sua participação no mercado livre de energia.

