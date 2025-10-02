Visa anuncia LAB AI, programa para impulsionar o uso de IA nas empresas de pagamentos

Líder global em pagamentos digitais, a Visa está lançando um programa corporativo focado em apoiar empresas da indústria de meios de pagamento – como emissores, credenciadores, comércios e fintechs – na transformação digital por meio da inteligência artificial. A EXAME teve acesso aos detalhes do funcionamento do programa, que será apresentado a seguir.

Chamado Visa LAB AI, ele tem como objetivo fornecer suporte completo, desde a capacitação até o desenvolvimento e escalabilidade de soluções em IA, de acordo com o nível de maturidade tecnológica de cada organização. O programa nasce da percepção de que, apesar da crescente presença da IA no ambiente corporativo, muitas iniciativas ainda se limitam a experimentos isolados, sem continuidade ou impacto estratégico.

Entre os principais diferenciais, estão o uso de arquiteturas robustas para organizar dados de forma descentralizada e a customização total para empresas de diferentes portes. A Visa também se propõe como parceira estratégica de longo prazo, trabalhando diretamente com os clientes em todas as fases do processo.

Outro ponto relevante é o Onsite Discovery, um programa complementar de imersão internacional que leva os participantes a centros de inovação, como o Vale do Silício, Singapura e a China. O objetivo é acelerar a transformação cultural e estimular a experimentação prática.

Segundo Tiago Moherdaui, vice-presidente da Visa Consulting & Analytics, a empresa usa IA há mais de 30 anos. Os resultados comprovados, por exemplo, na prevenção de fraudes e na proteção dos pagamentos fizeram com que a tecnologia se tornasse parte da cultura da Visa, que já a incorpora em mais de 100 produtos.

Nesse cenário, "o LAB AI foi pensado para ajudar nossos parceiros a transformar ambição digital em execução real, com soluções aplicadas, escaláveis e que façam a diferença no negócio dos nossos clientes", explica Moherduai.

O programa integra a área de consultoria Visa Consulting & Analytics, dentro do pilar global de serviços de valor agregado, que já responde por cerca de 25% do faturamento da empresa.

Quatro etapas do programa LAB AI

O LAB AI é estruturado em quatro etapas complementares. A primeira, Capacitação & Onsite Discovery, oferece workshops e treinamentos personalizados, além de imersões em ecossistemas de ponta. A segunda etapa, Discovery Estratégico, identifica oportunidades de alto impacto e casos de uso concretos.

Na sequência, o Detalhamento Técnico & Arquitetura modela as soluções com foco em governança, segurança e integração. Por fim, o módulo Desenvolvimento, Escala & Governança é voltado para a implementação das soluções, integração com sistemas legados e capacitação para garantir a escalabilidade e evolução contínua das iniciativas.