Universidade de elite dos EUA vai oferecer bacharelado em Inteligência Artificial

A Universidade da Pensilvânia é uma das mais prestigiadas dos EUA. Tanto que faz parte da Ivy League, um seleto grupo com algumas das melhores escolas do país. Agora, a Universidade da Pensilvânia quer inovar ainda mais: em breve, seus estudantes de engenharia poderão obter um bacharelado em ciência da computação com foco em inteligência artificial.

Segundo o site Quartz, a instituição diz que os alunos poderão aplicar as habilidades que aprendem na escola para construir ferramentas de IA responsáveis, desenvolver materiais para chips e hardware e criar avanços impulsionados por IA na área da saúde, como novos antibióticos.

"A tecnologia de IA generativa, que essencialmente consiste em algoritmos que podem criar novo conteúdo, está transformando todos os aspectos da vida moderna, gerando uma 'necessidade urgente' de engenheiros de IA que compreendam os princípios da IA e saibam aplicá-los de maneira responsável e ética", observou a escola em um comunicado à imprensa.

O programa de graduação da universidade oferece especialidades que incluem machine learning, algoritmos, análise de dados e robótica avançada. Ética da IA e IA Confiável também estão na lista de disciplinas.

O rápido desenvolvimento da IA levantou muitas preocupações sobre como a tecnologia é implantada, incluindo a falta de transparência no desenvolvimento de grandes modelos de linguagem. Os dados privados e pessoais usados na construção de ferramentas de IA e os problemas conhecidos de viés na tomada de decisões algorítmicas também estão sendo discutidos por autoridades no mundo todo.

A Universidade da Pensilvânia vai começar seu programa sobre IA agora em março, mas ela não é a pioneiroa. As universidades Carnegie Mellon e Purdue já oferecem bacharelado em IA.