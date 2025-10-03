Uber compra startup de rotulagem de dados para vender serviços de IA

A Uber anunciou na quinta-feira, 2, a compra da startup belga Segments.ai, com o objetivo de expandir sua recém-lançada frente de negócios focada na rotulagem de dados. A empresa é especializada em rotular dados de treinamento para câmeras e sensores usados em tecnologias de direção autônoma, aplicáveis em veículos como carros e drones.

Com a aquisição, Bert De Brabandere e Otto Debals, fundadores da Segments.ai, junto com sua equipe, irão se integrar à unidade da Uber de processamento de dados, a Uber AI Solutions, segundo o comunicado divulgado pela empresa de mobilidade.

O valor da transação não foi revelado pela Uber. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) não exige divulgação de valores financeiros em aquisições quando eles não são significativos.

O plano da Uber para se destacar no setor de IA

A experiência da Segments.ai e sua base de clientes ajudará a Uber a se posicionar melhor no competitivo mercado de treinamento de IA e rotulagem de dados, em que ela ainda é uma novata. Isso permitirá à empresa competir de forma mais eficaz com grandes players estabelecidos, como a Scale AI, apoiada pela Meta Platforms Inc.

No ano passado, a Uber começou a oferecer seus serviços de rotulagem de dados em larga escala para outras empresas, permitindo a terceirização do desenvolvimento de IA. A empresa criou uma plataforma que distribui tarefas de anotação, tradução e edição para freelancers com experiência em diversas áreas, como codificação, finanças, direito, ciência e linguística, em 30 países. Inicialmente, os esforços da Uber nessa área foram desenvolvidos como uma função interna, destinada a apoiar o seu principal negócio de compartilhamento de viagens e entregas.

A Uber disse ainda em um comunicado divulgado que está reforçando seus recursos de anotação de dados lidar e multissensores à medida que atende clientes ao redor do mundo. A empresa também afirmou que a Segments.ai traz uma sólida experiência em ferramentas de anotação lidar, além de uma grande base de clientes, o que representa um benefício significativo para seus esforços no setor de inteligência artificial.

Executivos da unidade de etiquetagem de dados da Uber têm se dedicado a apresentar seus serviços a clientes em potencial em conferências e eventos globais, com passagens por São Francisco, Cingapura e, em breve, Londres. A Uber afirmou ter mais de 50 clientes, incluindo grandes nomes como Aurora Innovation Inc. e Niantic Inc., o que demonstra o crescente interesse e a expansão de seus serviços no setor de IA.