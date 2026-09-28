Na Semana do Clima de NY, setor privado brasileiro forma aliança para acelerar soluções climáticas

Posicionar o Brasil como líder em soluções de impacto em escala para o clima, a natureza e as pessoas.

Essa é a ambição da aliança anunciada durante a Semana do Clima de Nova York entre o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), por meio do Brasil de Soluções, a Climate Action Solutions & Engagement (C.A.S.E.) e a Sustainable Business COP (SB COP).

As três organizações que representam o setor privado brasileiro estruturam uma joint venture, com governança própria, para transformar conhecimento, inovação e experiências já existentes em resultados concretos na economia real.

A iniciativa funcionará como uma plataforma de implementação e escala, conectando soluções a financiamento, articulação institucional, condições regulatórias e oportunidades de expansão.

A colaboração iniciou durante os preparativos para a COP30 em Belém, quando as organizações apoiaram a presidência brasileira para a construção de uma agenda de ação do setor privado.

O esforço resultou no mapeamento de mais de 800 iniciativas, das quais 144 foram pré-selecionadas para avaliação aprofundada. Os projetos abrangem áreas como agricultura regenerativa, bioenergia, restauração florestal, infraestrutura sustentável, financiamento climático e bioeconomia.

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Segundo as entidades, o processo mostrou a diversidade e a maturidade das soluções desenvolvidas no país, mas também a necessidade de criar mecanismos capazes de apoiar sua implementação. Agora, a parceria evolui da identificação para a ação.

O trabalho será estruturado em duas frentes. A primeira reúne iniciativas já implementadas, com resultados comprovados e potencial de replicação. Nesse caso, o foco será ampliar a visibilidade, mobilizar parceiros estratégicos e criar condições para que sejam adotadas em diferentes regiões e setores da economia.

Já a segunda reúne projetos de elevado potencial de impacto, mas que ainda enfrentam obstáculos para avançar. Para eles, a atuação será voltada à superação dos principais gargalos, como acesso a financiamento, aperfeiçoamentos regulatórios, desenvolvimento de capacidades e articulação em torno de políticas públicas capazes de acelerar a execução.

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Para a presidente do CEBDS, Marina Grossi, o desafio está em ampliar o alcance do que já existe. "O Brasil já tem bons projetos prontos para avançar", garantiu.

Marcelo Furtado, diretor de sustentabilidade da Itaúsa e à frente da C.A.S.E., que reúne gigantes como Bradesco, Itaúsa, Itaú Unibanco, Natura, Nestlé e Vale, avalia que o país já superou a etapa dos compromissos. "O desafio agora é fazer acontecer", complementou.

A iniciativa contou com o incentivo de Dan Ioschpe, Campeão Climático da COP30 e uma das lideranças da Agenda de Ação da Conferência, que vem apoiando a articulação das empresas.

Ricardo Mussa, Global Chair da SB COP, destaca o papel ativo que o setor privado precisa assumir e o alcance internacional da rede.

"A SB COP nasceu com a convicção de que precisamos ir além da formulação de recomendações e assumir um papel cada vez mais ativo na implementação da agenda climática", destacou, ao lembrar que a parceria também pode conectar experiências brasileiras a outros mercados e trazer aprendizados de fora para o país.

"É assim que transformamos casos de sucesso em soluções de escala e o legado da COP30", concluiu Mussa.