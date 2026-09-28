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Na Semana do Clima de NY, setor privado brasileiro forma aliança para acelerar soluções climáticas

Após mapearem mais de 800 iniciativas para a Agenda de Ação da COP30, CEBDS, C.A.S.E. e SB COP lançaram uma joint venture com governança própria e foco na implementação

Aliança brasileira é anunciada durante a Semana do Clima de Nova York (Leandro Fonseca/Exame)

Aliança brasileira é anunciada durante a Semana do Clima de Nova York (Leandro Fonseca/Exame)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17h23.

Última atualização em 28 de setembro de 2026 às 17h25.

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Posicionar o Brasil como líder em soluções de impacto em escala para o clima, a natureza e as pessoas.

Essa é a ambição da aliança anunciada durante a Semana do Clima de Nova York entre o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), por meio do Brasil de Soluções, a Climate Action Solutions & Engagement (C.A.S.E.) e a Sustainable Business COP (SB COP).

As três organizações que representam o setor privado brasileiro estruturam uma joint venture, com governança própria, para transformar conhecimento, inovação e experiências já existentes em resultados concretos na economia real.

A iniciativa funcionará como uma plataforma de implementação e escala, conectando soluções a financiamento, articulação institucional, condições regulatórias e oportunidades de expansão.

A colaboração iniciou durante os preparativos para a COP30 em Belém, quando as organizações apoiaram a presidência brasileira para a construção de uma agenda de ação do setor privado.

O esforço resultou no mapeamento de mais de 800 iniciativas, das quais 144 foram pré-selecionadas para avaliação aprofundada. Os projetos abrangem áreas como agricultura regenerativa, bioenergia, restauração florestal, infraestrutura sustentável, financiamento climático e bioeconomia.

++ Leia mais: Brasil mira COP31 para exportar soluções verdes com protagonismo do setor privado

Segundo as entidades, o processo mostrou a diversidade e a maturidade das soluções desenvolvidas no país, mas também a necessidade de criar mecanismos capazes de apoiar sua implementação. Agora, a parceria evolui da identificação para a ação.

O trabalho será estruturado em duas frentes. A primeira reúne iniciativas já implementadas, com resultados comprovados e potencial de replicação. Nesse caso, o foco será ampliar a visibilidade, mobilizar parceiros estratégicos e criar condições para que sejam adotadas em diferentes regiões e setores da economia.

Já a segunda reúne projetos de elevado potencial de impacto, mas que ainda enfrentam obstáculos para avançar. Para eles, a atuação será voltada à superação dos principais gargalos, como acesso a financiamento, aperfeiçoamentos regulatórios, desenvolvimento de capacidades e articulação em torno de políticas públicas capazes de acelerar a execução.

++ Leia mais: 100 dias para a COP31: o que o setor empresarial brasileiro quer entregar na Turquia

Para a presidente do CEBDS, Marina Grossi, o desafio está em ampliar o alcance do que já existe. "O Brasil já tem bons projetos prontos para avançar", garantiu.

Marcelo Furtado, diretor de sustentabilidade da Itaúsa e à frente da C.A.S.E., que reúne gigantes como Bradesco, Itaúsa, Itaú Unibanco, Natura, Nestlé e Vale, avalia que o país já superou a etapa dos compromissos. "O desafio agora é fazer acontecer", complementou.

A iniciativa contou com o incentivo de Dan Ioschpe, Campeão Climático da COP30 e uma das lideranças da Agenda de Ação da Conferência, que vem apoiando a articulação das empresas.

Ricardo Mussa, Global Chair da SB COP, destaca o papel ativo que o setor privado precisa assumir e o alcance internacional da rede.

"A SB COP nasceu com a convicção de que precisamos ir além da formulação de recomendações e assumir um papel cada vez mais ativo na implementação da agenda climática", destacou, ao lembrar que a parceria também pode conectar experiências brasileiras a outros mercados e trazer aprendizados de fora para o país.

"É assim que transformamos casos de sucesso em soluções de escala e o legado da COP30", concluiu Mussa.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

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  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • 10/10 (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

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