Startup de IA que escreve código dobra receita em 4 meses e mira US$ 1 bilhão

RESUMO ＋ O Devin, agente de inteligência artificial para programação da startup americana Cognition, deve atingir US$ 1 bilhão em receita anualizada em setembro. A empresa foi avaliada em US$ 48 bilhões após uma rodada de mais de US$ 2 bilhões, enquanto enfrenta concorrentes como Claude Code, da Anthropic, e Codex, da OpenAI, e custos elevados de computação.

Um agente de inteligência artificial (IA) que escreve software sozinho está a caminho de faturar US$ 1 bilhão por ano. O Devin, da startup americana Cognition, deve chegar à marca neste mês em receita anualizada, segundo a Bloomberg, que noticiou o dado na sexta-feira, 25. Seria o dobro do ritmo de vendas de cerca de quatro meses atrás.

A própria empresa havia informado que o indicador chegou a US$ 900 milhões em setembro, ante US$ 492 milhões em maio. A receita anualizada costuma ser calculada multiplicando por 12 o faturamento de um mês, e a Cognition não detalhou o método, segundo o TechCrunch. No dia 8, a startup fechou uma rodada de mais de US$ 2 bilhões que a avaliou em US$ 48 bilhões, quase o dobro dos US$ 26 bilhões de três meses antes. A rodada teve a Andreessen Horowitz e a Accel na liderança, com a Nvidia entre os participantes.

O Devin é um agente que recebe uma tarefa de engenharia de software, executa as etapas em um ambiente isolado e devolve o resultado para revisão. Entre os clientes citados pela empresa estão Nvidia, para projeto de chips, GE Aerospace, Citi, Goldman Sachs e Mercedes-Benz. A Cognition também controla a Windsurf, editor de código que comprou em julho de 2025, depois que a OpenAI desistiu de uma tentativa de aquisição.

Uma disputa sem vencedor definido

O avanço acontece depois de a SpaceX comprar a Cursor por US$ 60 bilhões, negócio que, segundo a Bloomberg, foi concluído em agosto. A mesma reportagem diz que a SpaceX também procurou a Cognition sobre uma possível compra, e que a startup preferiu seguir de forma independente. O CEO, Scott Wu, negou negociações de aquisição em 20 de agosto, segundo o Investing.com. Para o TechCrunch, a rodada mostra que investidores veem espaço para mais de um grande nome em IA para programação.

Os concorrentes vão além dos editores. Claude Code, da Anthropic, e Codex, da OpenAI, também atuam como agentes de programação, e muitas empresas preferem Cursor e Devin a assistentes de uso geral. A Cognition diz construir um "laboratório de agentes independente", que combina modelos de terceiros com sistemas próprios, em vez de prender o cliente a um único fornecedor.

A empresa também enfrentou críticas sobre as alegações iniciais de desempenho do Devin e sobre sua cultura de trabalho, segundo o Channel Insider.

O crescimento tem custo alto. A Cognition aluga um cluster de servidores da Nvidia que custa centenas de milhões de dólares por ano, e a queima de caixa pode chegar a US$ 800 milhões em 2026, segundo o The Information. A Cursor acabou vendida em boa parte por falta de capacidade de computação, segundo investidores ouvidos pelo TechCrunch, que afirma não estar claro se a Cognition enfrentará o mesmo gargalo.