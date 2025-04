Tinder lança jogo com IA que testa habilidades de flerte de usuários

O Tinder anunciou nesta terça-feira, 1, o lançamento de um novo jogo interativo alimentado por inteligência artificial com foco em flertes, como parte da tentativa da empresa de recuperar engajamento em meio à queda no uso de aplicativos de namoro. O recurso, chamado de Game Game, utiliza modelos de linguagem da OpenAI — o GPT-4o e o GPT-4o mini — para criar vozes, personagens e cenários simulados.

Segundo o Tinder, o objetivo é reduzir o constrangimento nos primeiros contatos entre usuários. A proposta do Game Game é gerar conversas tão absurdas que provoquem riso e aliviem a tensão. “Tornar o inesperado menos intimidante” é o mote da ferramenta, conforme comunicado da empresa.

O jogo funciona a partir das preferências de Descoberta já registradas pelo usuário no aplicativo. Com base nesses dados, a IA constrói personagens fictícios e inicia uma simulação de conversa. O jogador responde por voz e, ao final, recebe uma pontuação pela sua habilidade de flertar, com feedback em tempo real sobre o desempenho.

O movimento faz parte de uma tentativa mais ampla da plataforma de reagir ao atual cenário do setor. Em dezembro de 2024, o Match Group previu queda ou estagnação na receita direta até 2026. A recuperação só deve ocorrer em 2027, com uma alta estimada de 2,8%.

Investidas com IA tentam conter declínio do setor

O Tinder não é o único a apostar em IA. O Bumble, outro aplicativo de relacionamentos, também anunciou investimentos em recursos de inteligência artificial generativa como estratégia para atrair usuários mais jovens. Apesar da movimentação, a empresa sinalizou que espera queda na receita no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O último trimestre de 2024 já indicava dificuldades para o Bumble, com recuo de 4,4% na receita em relação ao quarto trimestre de 2023. A Reuters apurou que a empresa vê a IA como uma das apostas centrais para reverter esse quadro.