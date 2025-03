Tinder e Hinge não serão mais os mesmos? Veja o que o novo CEO do Match Group está planejando

Nesta quinta-feira, 13, o novo CEO do Match Group, Spencer Rascoff, publicou uma carta no LinkedIn apontando uma nova era para o Tinder e Hinge, deixando de lado o foco em números e priorizando "conexões reais".

No texto, enviado antes aos funcionários, ele destacou a necessidade de transformar a dinâmica das plataformas, para colocar a experiência do usuário no centro de tudo.

"Muitas vezes, nossos aplicativos parecem mais um jogo de números do que um lugar para construir conexões reais. Deixando as pessoas com a falsa impressão de que priorizamos métricas em vez de experiência. Isso precisa mudar", escreveu.

Para impulsionar a mudança, Rascoff planeja estabeler novas maneiras para que os funcionários compartilhem confidencialmente seus comentários e ideias sobre como melhorar os produtos. Nas próximas semanas, acontecerá o lançamento do canal "DM Me If...".

"A equipe executiva e eu aguardamos com expectativa esse feedback sincero, que garantirá que as percepções dos funcionários promovam mudanças reais na forma como operamos."

O executivo, que assumiu o cargo do Match Group há cinco semanas, atuou por quinze anos na Zillow, onde através da plataforma imobiliária, ele ajudava as pessoas a encontrarem casas de que gostassem. Agora, segundo ele, está focando em algo "ainda mais significativo: ajudá-las a encontrar a pessoa certa para compartilhar suas vidas, na hora certa."

Rascoff também listou e descreveu suas prioridades durante esse processo. Confira:

Usuários em primeiro lugar. Cada decisão deve ser guiada pelas pessoas que participam de nossas plataformas, com o objetivo de criar produtos inovadores que realmente aprimorem a conexão humana.

Inovar rapidamente. Velocidade é uma vantagem competitiva. Precisamos nos mover rapidamente, testar ideias ousadas e expandir inovações de forma eficiente, permitindo que nos mantenhamos à frente sem comprometer a excelência e a confiabilidade.

Os detalhes importam. Pequenas melhorias fazem uma grande diferença. Cada pixel conta. Isso significa priorizar design e usabilidade, melhorar algoritmos para destacar melhores combinações, reduzir fricções nas conversas e tornar cada etapa da experiência intuitiva e significativa.

Priorizando transparência, segurança e autenticidade. A confiança deve estar no centro da experiência. Isso é tanto um imperativo ético quanto um imperativo de negócios. Seremos claros sobre as mudanças que estamos fazendo e garantiremos que usuários e funcionários sempre saibam onde estamos.

A conexão humana é a chamada mais elevada. Ajudar as pessoas a encontrar amor, amizade e comunidade é uma das missões mais significativas na tecnologia. Levamos essa responsabilidade e privilégio a sério.

Vale destacar que, de acordo com um relatório do grupo de pesquisa de comportamento online Ofcom, visto pelo Business Insider, entre maio de 2023 e o final de 2024, mais de meio milhão de usuários deixaram o Tinder.

As ações da Match caíram quase 10% no último ano, enquanto a rival Bumble caiu 55%.