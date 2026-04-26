Inteligência Artificial

Testamos 5 IAs pouco conhecidas para produtividade — veja o resultado

Ferramentas menos populares prometem organizar tarefas, automatizar processos e otimizar a rotina; veja o que funciona na prática

Ferramentas de IA menos conhecidas podem complementar a rotina e melhorar a produtividade no dia a dia (Westend61/Getty Images)

Ferramentas de IA menos conhecidas podem complementar a rotina e melhorar a produtividade no dia a dia (Westend61/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 26 de abril de 2026 às 05h00.

A popularização da inteligência artificial no dia a dia fez com que ferramentas conhecidas ganhassem espaço na rotina de trabalho.

Fora do radar das plataformas mais usadas, existem soluções menos conhecidas que também prometem aumentar a produtividade.

Para entender o que realmente funciona, foram testadas cinco dessas ferramentas, com foco em organização, escrita e gestão de tarefas.

Uma das ferramentas avaliadas foi o Motion, que propõe automatizar a agenda com base em prioridades e prazos.

Veja também: Tomar decisões com mais dados e menos achismo já é possível com IA. Aprenda no Pré-MBA da EXAME. Inscreva-se aqui.

Na prática, a plataforma reorganiza tarefas ao longo do dia, ajustando compromissos conforme mudanças na rotina.

O resultado é uma visão mais dinâmica da agenda, embora exija um período inicial de adaptação.

Outra opção testada foi o Sunsama, voltado para planejamento diário. A proposta é centralizar tarefas e compromissos em um único ambiente, com foco em organização e clareza.

O uso tende a ser mais simples, mas com menor nível de automação em comparação com outras soluções.

Escrita e produção de conteúdo

No campo da escrita, o Jasper AI aparece como alternativa para criação de textos. A ferramenta oferece sugestões de conteúdo e estrutura, ajudando a acelerar a produção.

No entanto, os resultados exigem revisão, especialmente em conteúdos mais específicos ou técnicos.

Já o Notion AI, integrado a um sistema de organização, combina anotações e geração de texto.

O diferencial está na centralização das informações, permitindo produzir e armazenar conteúdo no mesmo ambiente.

Automação de processos

Para automação, o Taskade foi testado como uma opção que combina listas, colaboração e recursos de IA.

A ferramenta permite estruturar projetos e acompanhar atividades em equipe, com sugestões automáticas que ajudam a organizar fluxos de trabalho.

O que funcionou?

De forma geral, as ferramentas apresentaram propostas distintas. Algumas se destacam pela automação, enquanto outras funcionam melhor como apoio à organização ou à produção de conteúdo.

Nenhuma delas resolve todos os problemas sozinha, mas podem complementar a rotina dependendo da necessidade.

Apesar das vantagens, há pontos de atenção. Parte das funcionalidades está disponível apenas em versões pagas, e algumas plataformas exigem tempo de adaptação. Além disso, a qualidade das sugestões varia conforme o uso e o tipo de tarefa.

Vale a pena testar?

Ferramentas menos conhecidas podem trazer ganhos de produtividade, especialmente quando usadas de forma estratégica.

O principal diferencial está na capacidade de adaptar o uso à rotina, escolhendo soluções que realmente resolvam problemas específicos do dia a dia.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Inteligência Artificial

Prévias dos modelos DeepSeek V4 chegam com arquitetura gigante e mais baratos que rivais

O que é “context engineering” — e por que isso muda tudo na IA

O comando simples que faz o ChatGPT entregar respostas mais inteligentes

Como usar IA para analisar dados sem saber Excel

Mais na Exame

Mundo

Hotel de onde Trump saiu após tiros foi palco de atentado contra Reagan em 1981

Minhas Finanças

Mega-Sena: veja o resultado do concurso 3.000; prêmio é de R$ 103 milhões

Brasil

Após críticas de Nikolas, Carlos Bolsonaro fala em 'oportunistas'

Marketing

O que explica a aposta da American Eagle em Sweeney mesmo após críticas