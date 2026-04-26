Testamos 5 IAs pouco conhecidas para produtividade — veja o resultado

A popularização da inteligência artificial no dia a dia fez com que ferramentas conhecidas ganhassem espaço na rotina de trabalho.

Fora do radar das plataformas mais usadas, existem soluções menos conhecidas que também prometem aumentar a produtividade.

Para entender o que realmente funciona, foram testadas cinco dessas ferramentas, com foco em organização, escrita e gestão de tarefas.

Uma das ferramentas avaliadas foi o Motion, que propõe automatizar a agenda com base em prioridades e prazos.

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Na prática, a plataforma reorganiza tarefas ao longo do dia, ajustando compromissos conforme mudanças na rotina.

O resultado é uma visão mais dinâmica da agenda, embora exija um período inicial de adaptação.

Outra opção testada foi o Sunsama, voltado para planejamento diário. A proposta é centralizar tarefas e compromissos em um único ambiente, com foco em organização e clareza.

O uso tende a ser mais simples, mas com menor nível de automação em comparação com outras soluções.

Escrita e produção de conteúdo

No campo da escrita, o Jasper AI aparece como alternativa para criação de textos. A ferramenta oferece sugestões de conteúdo e estrutura, ajudando a acelerar a produção.

No entanto, os resultados exigem revisão, especialmente em conteúdos mais específicos ou técnicos.

Já o Notion AI, integrado a um sistema de organização, combina anotações e geração de texto.

O diferencial está na centralização das informações, permitindo produzir e armazenar conteúdo no mesmo ambiente.

Automação de processos

Para automação, o Taskade foi testado como uma opção que combina listas, colaboração e recursos de IA.

A ferramenta permite estruturar projetos e acompanhar atividades em equipe, com sugestões automáticas que ajudam a organizar fluxos de trabalho.

O que funcionou?

De forma geral, as ferramentas apresentaram propostas distintas. Algumas se destacam pela automação, enquanto outras funcionam melhor como apoio à organização ou à produção de conteúdo.

Nenhuma delas resolve todos os problemas sozinha, mas podem complementar a rotina dependendo da necessidade.

Apesar das vantagens, há pontos de atenção. Parte das funcionalidades está disponível apenas em versões pagas, e algumas plataformas exigem tempo de adaptação. Além disso, a qualidade das sugestões varia conforme o uso e o tipo de tarefa.

Vale a pena testar?

Ferramentas menos conhecidas podem trazer ganhos de produtividade, especialmente quando usadas de forma estratégica.

O principal diferencial está na capacidade de adaptar o uso à rotina, escolhendo soluções que realmente resolvam problemas específicos do dia a dia.