Follow-on foi oportunidade, não necessidade, diz CFO da Isa Energia

Silvia Wada, CFO da Isa Energia: "quem faz uma operação dessa por necessidade não consegue as melhores condições"
Editor de Invest
Publicado em 4 de agosto de 2026 às 05h00.
A Isa Energia Brasil (ISAE4) levantou cerca de R$ 1,2 bilhão com uma oferta primária de ações preferenciais concluída em julho, operação que dobrou de tamanho diante da forte demanda dos investidores. Mas, ao contrário do que o volume captado poderia sugerir, a companhia afirma que a decisão não partiu de uma necessidade financeira.
"O follow-on não veio de uma necessidade, ele veio de uma oportunidade que a gente enxergou. A gente tem todo o nosso pipeline e nossos planos funcionariam bem sem a operação", disse a diretora financeira Silvia Wada à EXAME.
Segundo a executiva, a leitura foi de que o mercado oferecia condições adequadas para antecipar movimentos que já estavam no radar da transmissora, entre eles a reorganização de ativos com a Axia Energia e a aceleração dos investimentos em reforços e melhorias da rede.
"A gente entendeu que, caso o mercado tivesse as condições adequadas, a gente teria bom uso para esse recurso, e foi o que aconteceu", afirmou Wada. "No fundo, a gente ganha mais flexibilidade no balanço para comprimir essa curva de reforços e melhorias e fazer mais, sem estressar o balanço a níveis que a gente não entende que sejam saudáveis."
Reforços e melhorias são projetos de instalação, substituição ou modernização de equipamentos em linhas e subestações que a Isa já opera, com o objetivo de manter a confiabilidade e ampliar a capacidade da rede. É uma frente que vem ganhando peso na alocação de capital da transmissora, com os investimentos em projetos greenfield começando a desacelerar.
No segundo trimestre, os investimentos em reforços e melhorias somaram R$ 445,4 milhões, alta de 17,4% na comparação anual, contra a tendência de queda dos projetos greenfield licitados. No período, a companhia substituiu 312 equipamentos e energizou 16 projetos, sendo 13 de pequeno porte e 3 de grande porte, com investimento total de R$ 290,8 milhões.
O follow-on de julho foi precificado a R$ 27 por ação preferencial, com desconto de cerca de 5% ante o fechamento anterior. Diante da demanda, a companhia exerceu integralmente o lote adicional e emitiu 44,4 milhões de papéis, o dobro das 22,2 milhões inicialmente previstas. Por se tratar de oferta primária, todo o recurso vai para o caixa da empresa.
"A gente entende que esse tipo de operação você faz quando não precisa. Se você fizer só quando você está precisando, não conseguir as melhores condições", disse.
A operação, porém, não foi bem recebida de imediato pela bolsa. No pregão seguinte à precificação, os papéis ISAE4 caíram 7,16%, a R$ 26,46, liderando as perdas do Ibovespa naquela sessão.
Para o presidente Rui Chammas, o movimento reflete a dinâmica de curto prazo do mercado, e não o valor da companhia. "A companhia tem um valor intrínseco que foi bem vendido durante o processo. A gente conseguiu atrair investidores interessados nesse upside", afirmou. "A flutuação em torno do valor adequado na bolsa é do jogo. Faz parte, infelizmente acontece."
Wada acrescentou que oscilações desse tipo são comuns nesse tipo de operação, ainda mais em um mercado com volatilidade e liquidez reduzida em alguns pregões. "Qualquer transação acaba afetando o preço bastante, mas isso, com o tempo, a gente espera que se estabilize", disse.
Segundo ela, a demanda pela oferta foi qualificada, com investidores que entendem o programa de investimento de longo prazo da transmissora,.
A Isa usará cerca de R$ 1,17 bilhão para pagar a Axia Energia (AXIA3) pela reorganização de participações em dois ativos de transmissão, concluída em 31 de julho. Pela operação, a companhia passou a deter 100% da Interligação Elétrica do Madeira, o chamado Linhão do Madeira, e deixou a Interligação Elétrica Garanhuns, que ficou integralmente com a Axia. Como o ativo de Madeira tem valor superior ao de Garanhuns, a diferença coube à Isa.
Chammas classificou a transação como agregadora de valor e alinhada à estratégia de gestão ativa de portfólio. "A gente, no líquido, é comprador, então a gente está aumentando a nossa RAP consolidada", afirmou.
"No líquido, considerando os 51% que eu perco de Garanhuns e os 49% que a gente agrega, a gente estaria aumentando 306 milhões de RAP, numa transação que a gente entende muito agregadora de valor." A RAP é a remuneração fixa que a transmissora recebe pela disponibilidade das linhas. A parcela restante dos recursos deve financiar a aceleração dos investimentos em reforços e melhorias, com olhos nas próximas revisões tarifárias.