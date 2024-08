Startup de chips para inteligência artificial Groq levanta US$ 640 milhões

A Groq, startup de inteligência artificial, arrecadou US$ 640 milhões em uma nova rodada de financiamento, destacando o entusiasmo dos investidores pela inovação em chips para sistemas de IA.

A startup projeta semicondutores e softwares para otimizar o desempenho de tarefas de IA, visando ajudar a aliviar o enorme gargalo na demanda por poder de computação para IA. No acordo, a empresa foi avaliada em US$ 2,8 bilhões, com liderança dos fundos da BlackRock e apoio dos braços de investimento da Cisco e Samsung.

Jonathan Ross: CEO da Groq, de chips para IA

A rodada de financiamento Série D quase triplicou a avaliação da empresa de Mountain View, Califórnia, de US$ 1 bilhão em uma rodada de financiamento em 2021. A Groq está entrando no mercado de novos semicondutores que executam softwares de IA, competindo contra empresas consolidadas como Intel, AMD e a líder Nvidia.

“Este financiamento acelera nossa visão de entregar computação de inferência de IA instantânea para o mundo”, disse Jonathan Ross, CEO da empresa, em um comunicado.