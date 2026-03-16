Swatch lança ferramenta de IA que permite criar relógios personalizados

A inteligência artificial começa a chegar também ao universo da relojoaria. A Swatch lançou globalmente a ferramenta AI Dada, que permite aos consumidores criar um relógio personalizado a partir de descrições enviadas ao sistema.

O recurso utiliza modelos semelhantes aos usados em sistemas de IA generativa para transformar prompts em designs visuais. Em poucos minutos, o usuário pode visualizar diferentes versões do relógio e escolher uma para produção.

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Como funciona a ferramenta de inteligência artificial da Swatch

O sistema pede que o usuário escreva um prompt com até 300 palavras descrevendo cores, estilos ou inspirações para o relógio. A partir dessas informações, a plataforma cria automaticamente um design.

A ferramenta utiliza um modelo de linguagem semelhante aos usados por assistentes como ChatGPT. O algoritmo interpreta as descrições e gera variações visuais do modelo Swatch New Gent de 41 milímetros.

Os usuários podem gerar até três designs por dia. Caso decidam comprar o modelo criado, a empresa afirma que o relógio pode ser produzido e enviado em cerca de cinco dias.

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IA Dada mistura inteligência artificial e movimento artístico

O nome da ferramenta combina dois conceitos: “AI”, de inteligência artificial, e “Dada”, referência ao movimento artístico vanguardista do início do século XX.

Segundo executivos da Swatch, a ideia é transformar o processo de criação em um diálogo entre o usuário e a tecnologia. O consumidor descreve sua ideia e a inteligência artificial interpreta essas referências para gerar o design.

Para a empresa, o sistema amplia a personalização e permite que cada cliente crie um relógio que represente seu estilo e interesses.

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Personalização com IA chega ao mercado de luxo

A ferramenta foi lançada inicialmente na Suíça em 2025 e depois expandida para alguns países da Europa. Agora, o sistema começa a chegar também aos Estados Unidos.

Os relógios gerados pela plataforma custam cerca de US$195. Cada peça é marcada como “1/1”, indicando que o design criado pela inteligência artificial é único.

Com a expansão global da ferramenta, a Swatch aposta que a personalização guiada por IA pode se tornar uma nova tendência no mercado de produtos de luxo e design.

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