Sua empresa está perdendo dinheiro e a IA pode mostrar exatamente onde

Toda empresa sabe que existem ineficiências em seus processos. O problema é descobrir exatamente onde elas estão.

Em organizações com centenas de funcionários, milhares de tarefas e múltiplos sistemas operando simultaneamente, identificar a origem de atrasos, retrabalho e desperdícios costuma exigir semanas de análise e um investimento significativo de tempo e recursos.

Agora, uma nova geração de ferramentas baseada em inteligência artificial está mudando essa lógica.

Em vez de depender apenas de entrevistas, reuniões e mapeamentos manuais, empresas passaram a utilizar dados gerados pelas próprias operações para encontrar gargalos ocultos e oportunidades de melhoria.

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O rastro digital que toda empresa produz

Praticamente toda atividade corporativa deixa registros digitais.

Sistemas de gestão empresarial (ERPs), plataformas de comunicação, planilhas, softwares de atendimento e computadores registram informações sobre tarefas, aprovações, movimentações financeiras e interações entre equipes.

Historicamente, esses dados eram utilizados apenas para auditorias ou solução de problemas específicos. Com a evolução da inteligência artificial, eles passaram a servir também como fonte de diagnóstico operacional.

A tecnologia consegue analisar milhões de registros simultaneamente para identificar padrões difíceis de detectar por gestores ou consultorias tradicionais.

Como a IA encontra os gargalos

Uma das abordagens mais utilizadas atualmente é o chamado process mining.

A técnica analisa dados de sistemas corporativos para reconstruir o caminho percorrido por um processo dentro da empresa. Isso permite visualizar onde ocorrem atrasos, exceções, retrabalho ou etapas que não seguem o fluxo planejado.

Já o task mining olha para outro nível: o trabalho executado pelas pessoas. A ferramenta analisa como funcionários utilizam sistemas e aplicativos ao longo do dia, identificando atividades repetitivas, tarefas manuais e rotinas que consomem tempo excessivo.

Separadamente, as duas abordagens já oferecem informações valiosas. Juntas, elas criam uma visão muito mais completa da operação.

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O que as empresas estão descobrindo

Em um caso analisado pela McKinsey, uma fabricante do setor de alta tecnologia utilizou process mining para estudar seu processo de vendas.

A análise identificou oportunidades capazes de reduzir o tempo total das atividades entre 20% e 50%, além de melhorar a satisfação dos clientes e aumentar a eficiência operacional.

Outro exemplo veio do setor aeroespacial e de defesa. Após aplicar task mining, uma empresa descobriu que seus profissionais gastavam mais da metade do tempo trabalhando em planilhas. Dois terços desse esforço estavam concentrados em análises repetitivas.

A descoberta permitiu automatizar tarefas recorrentes e revisar processos internos. O resultado esperado era uma redução superior a 40% no tempo necessário para concluir determinadas atividades.

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Nem sempre o problema está onde parece

Uma das descobertas mais relevantes dessas análises é que os maiores desperdícios nem sempre aparecem nos relatórios tradicionais.

Em um distribuidor global de produtos industriais, a combinação de task mining e process mining revelou que vendedores gastavam um terço do tempo digitando pedidos. Mais da metade desse esforço era dedicada apenas à correção de informações básicas, como preços e disponibilidade de produtos.

Ao aprofundar a investigação, a empresa descobriu que 65% dos pedidos exigiam ajustes manuais, mesmo em operações consideradas rotineiras.

A revisão dos processos gerou uma economia estimada em US$ 30 milhões, além de liberar equipes para atividades de maior valor estratégico.

Durante décadas, iniciativas de eficiência dependeram principalmente da experiência dos gestores. A inteligência artificial está mudando esse modelo ao substituir percepções por evidências concretas.