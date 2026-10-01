Startups de uma pessoa só: o que está por trás das empresas bilionárias com equipe mínima

Startups abertas por um único fundador já representam mais de um terço das novas empresas em bases de dados dos Estados Unidos, e o avanço da inteligência artificial aparece como um dos fatores por trás desse movimento. Em paralelo, empresas avaliadas em bilhões de dólares operam com equipes pequenas para o tamanho do faturamento. Entender como isso funciona ajuda profissionais a ler as mudanças no mercado.

O que os dados mostram sobre fundadores solo

Segundo o relatório da Carta, plataforma de gestão de participação acionária, cerca de 36% das startups criadas na plataforma em 2025 tinham um só fundador, ante 31% em 2024.

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Dados da Stripe indicam que fundadores solo responderam por 63% das novas empresas abertas pelo Stripe Atlas, serviço de registro de empresas, no segundo trimestre de 2026. As bases não são diretamente comparáveis: a Stripe observa o momento do registro, e a Carta enxerga empresas que já têm estrutura de capital.

Como equipes mínimas sustentam empresas grandes

Agentes de IA no lugar de departamentos

Agentes de IA são programas que executam tarefas em sequência com pouca supervisão humana. Segundo a análise ligada ao relatório da Carta, atividades que antes exigiam contratação passaram a ser feitas por um único fundador com as ferramentas certas:

desenvolvimento do produto

marketing

atendimento ao cliente

operações

O caso mais citado é o da Base44, plataforma de criação de aplicativos. O fundador Maor Shlomo a construiu sozinho e a vendeu à Wix por US$ 80 milhões, seis meses depois do lançamento.

Equipes enxutas com faturamento alto

Pesquisa da Sacra apontou que a Midjourney, de imagens geradas por IA, chegou a US$ 500 milhões em receita anual recorrente com cerca de 107 funcionários. Receita anual recorrente é o valor que a empresa projeta receber em um ano com assinaturas e contratos ativos.

A TechCrunch noticiou, em fevereiro de 2026, que o Cursor, editor de código com IA, ultrapassou US$ 2 bilhões em receita anualizada. As estimativas de tamanho da equipe do Cursor variam entre 50 e 300 pessoas.

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Os limites do modelo

Segundo dados da Carta, empresas lideradas por fundadores solo foram cerca de 30% das startups criadas em 2024, mas receberam 14,7% do capital levantado em rodadas de investimento com preço definido. O dado indica que o capital ainda se concentra em times.

A Carta também calcula que a primeira contratação de um fundador solo ocorre, em mediana, 399 dias após a abertura da empresa, prazo menor que o de startups com mais de um fundador.

Dario Amodei, CEO da Anthropic, apontou 2026 como o ano provável de uma empresa bilionária com um único funcionário, com 70% a 80% de chance. Sam Altman, da OpenAI, também previu esse tipo de empresa. Em análises do setor, a ideia é descrita como correta em direção, mas ainda não literalmente verdadeira.

O que os dados indicam até agora

Os números mostram crescimento dos fundadores solo e de empresas com receita alta por funcionário, mas são fenômenos distintos. Midjourney e Cursor têm equipes pequenas, e não uma única pessoa. A análise sobre os dados da Stripe descreve o perfil mais comum das startups solo: baseadas em IA, voltadas a empresas, globais desde o início e com receita recorrente.

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