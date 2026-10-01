Startups de uma pessoa só: o que está por trás das empresas bilionárias com equipe mínima (Magnific)
Jornalista
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16h23.
Startups abertas por um único fundador já representam mais de um terço das novas empresas em bases de dados dos Estados Unidos, e o avanço da inteligência artificial aparece como um dos fatores por trás desse movimento. Em paralelo, empresas avaliadas em bilhões de dólares operam com equipes pequenas para o tamanho do faturamento. Entender como isso funciona ajuda profissionais a ler as mudanças no mercado.
Segundo o relatório da Carta, plataforma de gestão de participação acionária, cerca de 36% das startups criadas na plataforma em 2025 tinham um só fundador, ante 31% em 2024.
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Dados da Stripe indicam que fundadores solo responderam por 63% das novas empresas abertas pelo Stripe Atlas, serviço de registro de empresas, no segundo trimestre de 2026. As bases não são diretamente comparáveis: a Stripe observa o momento do registro, e a Carta enxerga empresas que já têm estrutura de capital.
Agentes de IA são programas que executam tarefas em sequência com pouca supervisão humana. Segundo a análise ligada ao relatório da Carta, atividades que antes exigiam contratação passaram a ser feitas por um único fundador com as ferramentas certas:
O caso mais citado é o da Base44, plataforma de criação de aplicativos. O fundador Maor Shlomo a construiu sozinho e a vendeu à Wix por US$ 80 milhões, seis meses depois do lançamento.
Pesquisa da Sacra apontou que a Midjourney, de imagens geradas por IA, chegou a US$ 500 milhões em receita anual recorrente com cerca de 107 funcionários. Receita anual recorrente é o valor que a empresa projeta receber em um ano com assinaturas e contratos ativos.
A TechCrunch noticiou, em fevereiro de 2026, que o Cursor, editor de código com IA, ultrapassou US$ 2 bilhões em receita anualizada. As estimativas de tamanho da equipe do Cursor variam entre 50 e 300 pessoas.
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Segundo dados da Carta, empresas lideradas por fundadores solo foram cerca de 30% das startups criadas em 2024, mas receberam 14,7% do capital levantado em rodadas de investimento com preço definido. O dado indica que o capital ainda se concentra em times.
A Carta também calcula que a primeira contratação de um fundador solo ocorre, em mediana, 399 dias após a abertura da empresa, prazo menor que o de startups com mais de um fundador.
Dario Amodei, CEO da Anthropic, apontou 2026 como o ano provável de uma empresa bilionária com um único funcionário, com 70% a 80% de chance. Sam Altman, da OpenAI, também previu esse tipo de empresa. Em análises do setor, a ideia é descrita como correta em direção, mas ainda não literalmente verdadeira.
Os números mostram crescimento dos fundadores solo e de empresas com receita alta por funcionário, mas são fenômenos distintos. Midjourney e Cursor têm equipes pequenas, e não uma única pessoa. A análise sobre os dados da Stripe descreve o perfil mais comum das startups solo: baseadas em IA, voltadas a empresas, globais desde o início e com receita recorrente.
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