Seu conteúdo some no Google? Inteligências artificiais fizeram a forma de aparecer nas buscas mudar

Com o crescimento dos robôs de inteligência artificial, como o ChatGPT e o Perplexity, a forma como a internet mostra resultados para os usuários está mudando rápido. Até pouco tempo atrás, sites brigavam para aparecer no Google com técnicas conhecidas como SEO (search engine optimization). Agora, uma nova estratégia começa a ganhar força: o AEO, que significa otimização para motores de resposta.

O AEO funciona diferente do SEO. Em vez de focar só em palavras-chave, como “melhor celular barato”, o AEO ensina os sites a responder dezenas de perguntas parecidas que um robô de IA pode receber, como “qual o melhor celular até R$ 1.500?” ou “qual o celular barato com melhor câmera?”.

Isso acontece porque os robôs de IA estão cada vez mais conectados à internet em tempo real. Eles não só buscam informações, mas também resumem as respostas. Por isso, criar conteúdo pensado para esses robôs virou prioridade para muitas empresas.

Segundo especialistas, mais de 30 ferramentas de AEO foram lançadas só nos últimos meses para ajudar empresas a aparecerem nas respostas desses robôs.

Respostas diferentes a cada pergunta: como isso afeta empresas

David Kaufman, dono da empresa GPTrends, fez um teste pedindo 100 vezes ao ChatGPT a mesma coisa: “qual o melhor software de atendimento ao cliente?”. O Zendesk apareceu em 94 das 100 respostas. Plataformas menores, como Freshworks e Zoho, surgiram com menos frequência.

A conclusão é que as respostas dos robôs de IA variam muito — ao contrário do Google, onde os resultados são mais estáveis.

Isso abre uma nova chance para marcas pequenas. Mesmo que não sejam conhecidas, elas podem aparecer com mais frequência se criarem conteúdo de qualidade, confiável e bem explicado.

Especialistas afirmam que o segredo agora é pensar como os robôs entendem e escolhem respostas, e não apenas como os humanos digitam no Google.