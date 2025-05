Ela foi a primeira da família a concluir o ensino médio. Aos 39, é a mais nova diretora da OpenAI

A história da francesa Fidji Simo começa em um pequeno vilarejo de pescadores no sul da França e segue até o centro da tecnologia mundial. Aos 39 anos, ela está prestes a assumir um papel de destaque em uma das empresas mais inovadoras do mundo, a OpenAI, empresa por trás do ChatGPT.

Filha de pescadores, Simo foi a primeira da família a concluir o ensino médio e, depois, conquistar um mestrado na renomada HEC Paris. A jornada profissional de Simo começou em 2007, no eBay, onde integrou a equipe estratégica. Mas foi no Facebook (atualmente Meta) que sua carreira decolou. Entrou na empresa em 2011, inicialmente em marketing, e ao longo dos anos conquistou posições-chave, como a de líder do Facebook App, onde foi responsável por iniciativas como a monetização do Facebook Live e Facebook Watch.

A ascensão foi rápida, e em 2021, Simo foi chamada para transformar a Instacart, empresa de entrega de supermercado, na qual se tornou CEO. Sob sua liderança, a empresa fez uma abertura de capital bem-sucedida em 2023, com a empresa avaliada em US$ 10 bilhões. No entanto, o potencial transformador da OpenAI atraiu a executiva para um novo caminho.

Por que a OpenAI?

Fidji Simo não foi a única a perceber a força da inteligência artificial. A paixão da executiva pela área, especialmente pela sua capacidade de curar doenças, foi um dos fatores que a motivaram a aceitar a proposta da OpenAI. "Foi uma decisão incrivelmente difícil", disse a executiva ao site americano Business Insider.

A relação com Sam Altman, CEO da OpenAI, já havia começado com a entrada de Simo no conselho da empresa, em março de 2024. Para Altman, a francesa é "única para o cargo", uma combinação rara de experiência em grandes empresas e visão para o futuro das tecnologias.

Ao ser contratada para liderar as aplicações da OpenAI, Simo tem o desafio de expandir a atuação da empresa além do desenvolvimento de IA para também focar em produtos para consumidores. A experiência da francesa em lidar com grandes públicos, como fez no Facebook, será importante nesse processo.

De pescadora a líder de tecnologia global

O que Simo traz de sua infância em Sète, uma vila pesqueira no sul da França, são valores de trabalho árduo e respeito pela colaboração. "No Vale do Silício, as pessoas mais respeitadas são os tecnólogos, mas em minha cidade natal, quem realmente é respeitado é quem alimenta a comunidade", conta ao BI. "A tripulação vem antes de você, sempre", uma lição aprendida com seu pai e avô, que eram capitães de barco.

Agora, com Simo na liderança das aplicações da OpenAI, a empresa deve intensificar sua busca por novos produtos voltados para o público geral. A contratação de Simo sinaliza, de forma clara, que a empresa de Sam Altman não quer apenas liderar a revolução da IA em termos de pesquisa, mas também se consolidar no mercado consumidor. Em sua nova função, ela estará à frente de produtos que podem mudar a maneira como interagimos com a tecnologia no dia a dia.