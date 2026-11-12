Sete ferramentas de IA que já mudaram a rotina de CEOs — e o que cada uma faz melhor

A inteligência artificial deixou de ser assunto da área de tecnologia e entrou na agenda de quem comanda as empresas. Ferramentas de IA generativa já resumem relatórios extensos, montam a primeira versão de apresentações, cruzam dados de mercado e preparam reuniões em uma fração do tempo que essas tarefas costumavam ocupar.

Para o executivo, o desafio mudou de natureza. A dúvida não é mais se vale usar IA, e sim qual plataforma usar para cada tipo de trabalho, e com quais cuidados.

Veja, a seguir, as sete ferramentas e o lugar de cada uma na diretoria.

1. ChatGPT, da OpenAI

É o assistente mais conhecido e um dos mais versáteis do mercado. Na rotina executiva, funciona bem para estruturar ideias, redigir comunicados, revisar documentos e analisar arquivos enviados pelo usuário.

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A versatilidade é a força e também o ponto de atenção: por ser generalista, rende mais quando o comando traz contexto, critério e formato de entrega bem definidos.

2. Claude, da Anthropic

Ganhou espaço entre executivos pela qualidade na leitura de documentos longos e na produção de textos analíticos.

É indicado para revisar relatórios extensos, comparar versões de contratos, sintetizar materiais de conselho e redigir memorandos que exigem precisão. Também é usado para tarefas técnicas e de programação mais complexas.

3. Gemini, do Google

A principal vantagem está na integração com o Google Workspace. Para empresas que trabalham com Gmail, Docs e Sheets, o Gemini permite pesquisar, resumir e organizar informações sem sair do ambiente de trabalho, o que reduz o atrito para equipes que já operam nessas ferramentas.

4. Microsoft Copilot

Cumpre papel semelhante no ecossistema Microsoft. Integrado ao Word, ao Excel, ao PowerPoint e ao Teams, ajuda a analisar planilhas, montar apresentações e recuperar o que foi decidido em reuniões.

Para companhias padronizadas no Microsoft 365, costuma ser o caminho de menor resistência para levar a IA à operação.

5. Perplexity

É a ferramenta de pesquisa do grupo. Responde a perguntas com base em conteúdos disponíveis na internet e apresenta as fontes consultadas, o que facilita a checagem.

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Na diretoria, serve para varreduras rápidas de mercado, movimentos de concorrentes e mudanças regulatórias, sempre com a etapa de conferir as fontes antes de qualquer decisão.

6. NotebookLM, do Google

Funciona com uma lógica diferente das demais. Em vez de buscar respostas na internet, a ferramenta trabalha apenas com os arquivos que o usuário fornece. As respostas trazem citações que apontam para o trecho exato de cada documento.

Para quem precisa analisar contratos, atas, relatórios de auditoria ou materiais de due diligence, essa rastreabilidade faz diferença.

7. Notion AI

Atende à organização do trabalho. Resume reuniões, estrutura documentos e transforma anotações em listas de tarefas.

É útil para executivos que acompanham muitos projetos em paralelo e precisam centralizar decisões, responsáveis e prazos em um só lugar.

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