Reuniões mais produtivas? Estas IAs transformam conversas em planos de ação

Uma reunião de uma hora pode terminar com dezenas de informações espalhadas entre anotações, mensagens e memórias dos participantes. O problema não está apenas em registrar o que foi dito, mas em transformar a conversa em decisões e tarefas que possam ser executadas.

É nesse ponto que uma nova categoria de ferramentas de inteligência artificial começa a ganhar espaço no ambiente profissional. Em vez de funcionar apenas como gravadores ou transcritores, esses sistemas conseguem interpretar a conversa, organizar os principais pontos e identificar os próximos passos.

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Da transcrição ao plano de ação

Ferramentas como Otter, Fireflies e Granola conseguem acompanhar reuniões virtuais ou presenciais, gerar transcrições e produzir resumos automaticamente.

O Otter, por exemplo, identifica pontos principais e itens de ação, além de permitir que tarefas sejam relacionadas aos trechos correspondentes da transcrição. A plataforma também oferece modelos personalizados para organizar informações de acordo com diferentes tipos de reunião.

O Fireflies segue uma lógica semelhante. A ferramenta gera transcrições, resumos, decisões e itens de ação, incluindo responsáveis pelas tarefas identificadas na conversa.

O Granola trabalha de outra maneira. A ferramenta captura o contexto das reuniões e permite transformar as informações registradas em ações dentro de outros aplicativos e fluxos de trabalho. Entre as integrações estão ferramentas como Slack, Linear, ChatGPT, Claude e plataformas de automação.

O que muda para quem participa da reunião

O principal avanço está na passagem da informação para a ação.

Imagine uma reunião entre uma equipe comercial e um cliente. Durante a conversa, o cliente pede uma nova proposta, questiona uma funcionalidade e combina um novo encontro para a semana seguinte.

Um sistema tradicional de gravação apenas armazenaria o áudio. Uma ferramenta com IA pode estruturar a conversa em algo próximo de:

Cliente solicitou nova proposta comercial

Equipe de vendas ficou responsável pelo envio

Funcionalidade X precisa ser esclarecida

Novo contato deve ocorrer na próxima semana

O ganho não está apenas em economizar o tempo de quem faria as anotações. A reunião passa a gerar um registro estruturado do trabalho.

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Quando a reunião vira parte do fluxo de trabalho

O próximo passo é conectar as informações da reunião às ferramentas que já fazem parte da rotina profissional.

O Granola, por exemplo, permite levar notas e informações de reuniões para diferentes aplicações. Com integrações e automações, uma conversa pode alimentar sistemas de gerenciamento de projetos, CRM ou outras ferramentas utilizadas pela equipe.

O Otter também oferece recursos para exportar resumos, itens de ação e outros dados estruturados. Em ambientes corporativos, a plataforma disponibiliza integrações para levar informações das conversas a outros sistemas.

Isso cria uma mudança importante no papel da ferramenta. A IA deixa de atuar somente depois da reunião e passa a fazer parte do processo que conecta conversa, decisão e execução.

O limite ainda está na revisão humana

Apesar da automação, o resultado não deve ser tratado como um registro infalível. Sistemas de IA podem interpretar uma fala de maneira incorreta, atribuir uma tarefa à pessoa errada ou confundir uma possibilidade discutida com uma decisão tomada.

Por isso, a revisão continua importante, principalmente em reuniões que envolvem informações financeiras, jurídicas, estratégicas ou dados confidenciais.

Também é necessário considerar as regras da empresa para gravação e processamento de conversas, além de informar os participantes quando isso for exigido pelas políticas internas ou pela legislação aplicável.

A tendência das ferramentas de reunião é, portanto, menos relacionada a simplesmente “fazer ata” e mais à capacidade de transformar conversas em informações utilizáveis. Para o profissional, isso significa que o valor da reunião pode continuar sendo produzido mesmo depois que a chamada termina.

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