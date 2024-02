Reino Unido corre risco de perder "corrida ao ouro" da IA, diz relatório

O governo do Reino Unido está adotando uma visão muito "restrita" da segurança em inteligência artificial (IA) e corre o risco de ficar para trás na corrida pelo domínio da nova área tecnológica. Essa é a conclusão de um relatório do Comitê de Comunicações e Digital da Câmara dos Lordes do Parlamento divulgado na última quinta-feira, 1.

Para o estudo, o governo deve redirecionar seus esforços para lidar com os riscos mais imediatos à segurança e à sociedade apresentados por grandes modelos de linguagem (LLMs), como violação de direitos autorais e desinformação.

"Precisamos abordar os riscos para poder aproveitar as oportunidades, mas precisamos ser proporcionais e práticos", disse a presidente do Comitê de Comunicações e Digital, a Baronesa Stowell, em comunicado. "Devemos evitar que o Reino Unido perca uma possível corrida ao ouro em IA."

Há a necessidade de o governo "rebalancear" sua estratégia, concentrando-se menos em "cenários de fim de mundo de ficção científica" e mais nos benefícios que a IA pode trazer, diz o relatório. Sem investimentos estratégicos, o estudo adverte que o Reino Unido pode depender de outros países na área.

Foi dada a largada

Apesar da ação mais lenta do governo inglês, as startups do ramo de IA do Reino Unido são as que mais recebem investimentos, depois de Estados Unidos e China, segundo o AI Index Report, da Universidade de Stanford.

Eles somaram US$ 4,3 bilhões em 2022, um montante ainda muito inferior aos investimentos de US$ 13,4 na China e dos US$ 47,3 nos EUA no mesmo ano.

Ao contrário da União Europeia, o governo britânico tem sido mais lento em adotar regulações mais robustas para a IA.

Atualmente, o país se limita a compromissos voluntários aderidos por empresas e tem um órgão composto por acadêmicos e experts em machine learning para identificar riscos.

Nas próximas semanas, o governo britânico deve publicar uma série de critérios pelos quais as novas tecnologias podem estar sujeitas à legislação, segundo o jornal Financial Times.