IA e o que mais? Veja 10 tendências para o setor de saúde em 2024

O setor de saúde viu um verdadeiro boom no uso da Inteligência Artificial em 2023. Em junho, 62,5% dos hospitais privados já utilizavam a tecnologia.

Mas e este ano? A IA vai continuar em alta? Quais serão as principais tendências do setor de saúde em 2024?

Fevereiro já é tempo para o desenho de novas estratégias. Elas estão na 3ª edição do especial Tendências em Saúde da Doctoralia.

Top 10

O projeto da plataforma de saúde contou com o depoimento de 15 representantes de grandes empresas como Dasa, PwC Brasil, Afya, DNA Capital, Saúde Digital Brasil, Osana e Liga Ventures.

Os especialistas prevêem que as 10 principais tendências serão:

Uso da saúde integral . Verticalização operacional . Novos modelos de negócios . A criação de novos medicamentos. Avanço do monitoramento remoto . Criação de soluções para saúde preventiva . Regulamentação da segurança de dados e interoperabilidade . Aplicação de ferramentas associadas ao atendimento à distância. Utilização de serviços para clínicas e hospitais para melhorar processos.

10. Sim, a Inteligência Artificial vai continuar no topo

O uso da IA é uma unanimidade entre os profissionais.

“Em 2024 será o primeiro ano em que veremos os recursos de IA sendo utilizados de forma efetiva no setor, visando proporcionar economia de tempo praticidade para os relatórios e outras burocracias”, afirma Mariusz Gralewski, CEO do grupo polonês Docplanner, do qual a Doctoralia faz parte.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Sommelier de cerveja é o primeiro homem preto a se certificar em rigoroso programa internacional

De desenhos a youtubers: como estratégias de marketing estão reinventando a volta às aulas

Zona Franca de Manaus quer contribuir na regulamentação da reforma tributária